Donne e giustizia: l'evento virtuale contro la violenza di genere

Abbattimento degli stereotipi, inserimento lavorativo e tutela delle vittime di violenza: questi i filoni al centro delle iniziative organizzate dall'Amministrazione comunale attraverso l'assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con una serie di associazioni in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne istituita nel 1999 dalle Nazioni Unite che hanno scelto la data del 25 novembre. Iniziative che si svolgono necessariamente distanzati, nel rispetto delle norme anti Covid-19, ma non per questo meno efficaci e significative. Dopo il convegno online del 19 novembre, “Dalla parte delle bambine- decostruire gli stereotipi” organizzato dalla associazione Reti Culturali, domani 24 novembre alle ore 18,00 attraverso il link disponibile sarà possibile accedere nell'ambito del format “Le pillole del Forum” all' incontro “Oggi sono io...se lavoro”, durante il quale avverrà la presentazione del progetto di inserimento lavorativo dell' associazione Donne e Giustizia .

Infine giovedì 26 novembre alle ore 15 su iniziativa del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati in programma il convegno: “Il cd “Codice rosso” (legge n. 69/2019) Novità nella tutela delle donne vittime di violenza. Le reti antiviolenza: Esperienze a confronto (evento gratuito su piattaforma “Zoom”). Questo il programma:

ore 15 Saluti istituzionali dell'avvocato Maurizio Miranda, Presidente Ordine Avvocati Ancona, l'avvocato Raffaella Bresca, Presidente CPO Ordine Avvocati Ancona, avvocato Valentina Copparoni, CPO Ordine Avvocati Ancona- Ass. “Fatto & Diritto” Avv. Manuela Caucci, Presidente Sez. di Ancona Osservatorio Diritto di famiglia e di Emma Capogrossi Assessore Pari Opportunità del Comune di Ancona.

Dalle 15,30 alle 18,30 Tavola Rotonda: intervengono Sergio Sottani, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, Annamaria Picozzi, Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo, Avv. Roberta Montenovo Presidente Associazione “Donne e Giustizia” di Ancona. Modera avvocato Siusi Casaccia, CPO Ordine Avvocati Ancona, Forum Donne Giuriste, Osservatorio EWL

Dalle 18,30 al via il dibattito.

L’evento è gratuito ed accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Ancona con tre crediti formativi Per prenotare accesso via zoom pre-iscriversi al link ticketing.