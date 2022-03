Donna in difesa: lezione di anti-aggressione femminile

Presentazione il 16 marzo 2022 presso la Palestra Scuola Elementare Gianni Rodari, in via Brecce Bianche, con la lezione gratuita di antiaggressione femminile Donna in difesa: si affronteranno tutti gli aspetti della difesa personale al femminile per sapere come prevenire, difendersi verbalmente, psicologicamente e fisicamente.



Verranno dati consigli su come comportarsi in treno, in auto, al lavoro e in casa per limitare al massimo le situazioni di pericolo. Non sono corsi di fitness né di preparazione atletica ne di arti marziali, sono rivolti a donne di qualsiasi età. Per informazioni 3387621034 o 3394442195.