Domus Officina presenta Quarta Dimensione: il cantiere incontra la musica classica

Da Puccini a Bach: la musica classica entra in cantiere. Il 21 marzo nel cantiere Domus Passetto si terrà il primo evento di apertura di Quarta Dimensione Classic music, che prevede un programma di facile ascolto eseguito da tre musicisti marchigiani, impegnati da sempre nella diffusione della musica nel nostro territorio. Si esibiranno i seguenti artisti: Francesco Chirivì, primo flauto dell’Orchestra Regionale delle Marche; Sandra Pirruccio, docente al Conservatorio Rossini di Pesaro e Rosita Tassi, concertista internazionale nella duplice veste di cantante e pianista.

Il secondo appuntamento con la cultura di Quarta Dimensione si tiene il 9 maggio, sempre nella cornice di Domus Passetto.

Una performance di Contemporary art che vedrà un artista illustratore esibirsi in una suggestiva atmosfera sonora a firma di Stefano Fagnani, in arte Stèv, polistrumentista e produttore con un background di sound engineering. Un’opera in grado di fondere insieme due sfere artistiche, illustrazione e musica elettronica, per creare una forte sinergia in grado di coinvolgere ed emozionare. Entrambi gli eventi verranno trasmessi in streaming sui canali web di Quarta Dimensione e, quindi, comunicati al pubblico in anticipo per non perdere l’opportunità di godersi un momento di cultura legato al mondo delle Arti.