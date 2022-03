Visita a Cupramontana: tra storia e arte con musica e aperitivo finale

Un’approfondita visita guidata a Cupramontana, la Capitale del Verdicchio e il Castello storico più importante nei secoli del Contado di Jesi, tra storia, arte, musica, degustazioni e curiosi aneddoti.

«Il tour -partirà da Piazza Cavour, la piazza principale del paese, e proseguirà nel centro storico, “La Spiazzetta”, dove visiteremo due chiese settecentesche, ammireremo la casa natale del poeta, pittore e incisore Luigi Bartolini, per arrivare, dopo un passaggio nel panoramico terrazzo di Viale della Vittoria, fino ai resti del “Barlozzo, l’antico acquedotto romano. Torneremo poi in centro, fino alle antiche grotte del convento di Santa Caterina, e visiteremo il caratteristico e unico nel suo genere Museo dell’Etichetta. Infine termineremo la nostra giornata nell’annessa Enoteca con un gustoso aperitivo a base di Verdicchio. Le sorprese non finiscono qui: durante la visita saremo allietati, tra un racconto e l’altro, dalle note della tromba del musicista David Uncini». Per info e prenotazioni cliccare sul link dedicato.