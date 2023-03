Domenica 19 marzo – Ancona: visita guidata al centro storico con aperitivo finale

Siete pronti a scoprire le bellezze di Ancona, il gomito sul mare?



La visita comincerà dalla cattedrale romanica di San Ciriaco, alla sommità del Colle Guasco, dove i greci fondando la città, vi avevano edificato il loro Tempio pagano, dedicato a Venere Euplea, la protettrice dei naviganti. Proseguiremo e passeremo accanto ai resti dell’Anfiteatro romano, costruito in epoca imperiale e arriveremo in Piazza del Senato, dove ammireremo l’omonimo Palazzo civile medievale.



Continueremo ammirando Palazzo Ferretti, sede del Museo Archeologico Nazionale delle Marche, Piazza Stracca con il Palazzo degli Anziani, una delle antiche sedi del potere cittadino, di fronte la maestosa Chiesa 700sca del Gesù, Piazza San Francesco dove si erge l’imponente Chiesa di San Francesco alle Scale, costruita dopo il passaggio del santo in città e modificata e rifatta nel corso dei secoli. Superato il cortile del Palazzo del Governo, arriveremo nell’elegante “Piazza del Papa”, il salone mondano della città, chiusa da un lato dalla 700sca Chiesa di San Domenico .



Non mancherà un passaggio alla bellissima Chiesa “merletto” di Santa Maria della Piazza, e attraverso via della Loggia, arriveremo in Piazza della Repubblica dove s’innalza lo storico Teatro delle Muse. Attraverseremo “corso vecchio” per arrivare alla fontana delle 13 Cannelle e in piazza Roma, dove termineremo il nostro tour.



Concluderemo la nostra passeggiata, salutando la primavera, con un brindisi finale in uno dei

locali del centro della città.





