Alla scoperta delle grotte di Frasassi e il tempio di Valadier

Alla scoperta delle belllezze dell'entroterra. «Durante questo evento scopriremo alcuni gioielli dell’anconetano.

Inizieremo con la visita delle meravigliose Grotte di Frasassi, tra le più belle al mondo, in cui ammireremo, sala dopo sala, stalattiti, stalagmiti e laghetti cristallizzati che rendono il paesaggio fiabesco e lunare. Usciti dalle Grotte, torneremo con bus navetta al punto di ritrovo per pranzare in uno dei numerosi stand del luogo con cibo tipico locale. Dopo pranzo, verso le 14.00, ci recheremo, con le nostre auto, all’Abbazia romanica di San Vittore prima per proseguire poi sino al Tempio del Valadier e al Santuario Santa Maria InfraSaxa, incastonato nella roccia, che potremo esplorare dopo aver percorso a piedi una salita con un dislivello di 800 metri».

In caso di maltempo, oltre alla visita dell’Abbazia romanica di San Vittore, visiteremo il Museo Arte, Storia e Territorio, dove ammireremo in parte la storia geologica di Frasassi, dall’altro le opere degli artisti che nel corso dei secoli lavorarono a Genga, tra cui la statua della Madonna con il bambino, della scuola del Canova, proveniente dal Tempio del Valadier. Per info e prenotazioni: https://postiepasti.com/event/13-marzo-grotte-frasassi-tempio-valadier-santuario-santa-maria-infra-saxa/