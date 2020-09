Direzione Parco Scenico: la passeggiata artistica tra emozioni e libertà

Sabato 19 settembre al via Direzone Parco-Scenico, la passeggiata performativa organizzata dall'associazione Casa delle culture. Un'esperienza tra performance e natura da non perdere e un cammino per ritrovare il piacere dell’avanzare e della scoperta, senza rincorrere la meta: così sarà il nostro evento, un percorso senza un traguardo, dove seguire le emozioni procedendo in libertà. Si parte da via Paolucci con due turni: uno alle 16,00 e uno alle 17,00 per poi passeggiare circa cinquanta minuti.

GLI ARTISTI

Alessio Burini – Arti Circensi

Alessio Burini, circense, specializzato in Sfere Contact, Ruota di Cyr e verticalismo, ci presenta il suo spettacolo FLY IN THE STREET: nove sfere di cristallo che fluttuano nell’aria con grande leggerezza, buugeng che ipnotizzano e pericolose verticali trasporteranno il pubblico in una atmosfera magica

Prima replica ore 16

Seconda replica ore 17

Giovanni Battista Goffredo – scrittore e camminatore

Ha percorso il cammino Italia Coast to Coast da Orbetello a Portonovo con voto di silenzio, dal 13 al 25 agosto.

Qui vuole portare una parte di quel silenzio.

Vi aspetta lungo il percorso: vuole ascoltare e parlerà solo tramite scrittura.

Augura a tutti buon cammino.

Ore: 16 -19

The Johnnies Band – Rocco del Pozzo e Alessandro Baro – duo musicale

Formazione nata nelle fredde nebbie delle strade di Dublino, prima che gli stessi membri ne fossero a conoscenza . I tre, Giulio, Alessandro e Rocco, si incontrano là, fra le birre ed i suoni di Temple bar.

Il loro country- folk, ebbro di blues, racconta storie di luoghi e luoghi di storie, storytelling biunivoco tra dove e come.

Prima replica: ore 17

Seconda replica: ore 18

HxP – Stefania Zepponi, Giovanni Purpura e Giorgia Sestilli – performance danzante

Viandante che vai

osserva la collina,

tra la terra arata spogliata dal verde

cerca un sussurro di movimento

che dalla terra parte e alla terra ritorna.

Hexperimenta è una associazione che si occupa di danza contemporanea sviluppando progetti in ambito formativo, performativo e culturale perché “si danza con i piedi, con le idee e con le parole”

Prima replica: 17.45

Seconda replica: 18.45

Cantinairish – Edoardo Leoni, Lorenzo Carducci, Mario Mariotti – gruppo folk irlandese

Trio di musicisti marchigiani appassionati di folklore e musica celtica. Il progetto è nato con lo scopo di promuovere e far conoscere la musica folk irlandese nella sua forma più autentica ossia quella dei pub, della cantine e delle feste. I Cantinairish propongono un repertorio di brani tradizionale alternando suggestive ballate alle più frenetiche e coinvolgenti jigs e reels. Il tutto suonato con i strumenti tipici del genere: cornamusa irlandese (uilleann pipe), tin e low, whistle, chitarra acustica e percussioni tra cui i cucchiai.

Prima replica: 18.15

Seconda replica: 19.15