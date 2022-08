Aperitivi, mercatini, artisti e fuochi d'artificio: il programma dettagliato della Festa del mare

Prende corpo il programma degli eventi della nuova Festa del mare di Ancona, in programma per il 4 settembre.

La processione in mare

Alle ore 17,45 si comincerà con la tradizionale processione delle barche in mare, organizzata dalla Stella Maris. Punto di partenza e di arrivo delle imbarcazioni (attorno alle 18,45) sarà il Molo Santa Maria.Per la prima volta, poi, nella storia della festa, il Comune di Ancona affiancherà alle iniziative tradizionali una serie di eventi in tutto il centro, che accompagneranno i cittadini e i visitatori fino al momento dei fuochi d'artificio, previsto per le 23 al Porto Antico.

Il concerto e il saluto alla città

Alle ore 19,30 sulla scalinata del teatro delle Muse il sindaco Valeria Mancinelli rivolgerà un saluto alla città e ai partecipanti, prima dell'inizio del concerto gratuito della Fisorchestra Marchigiana.

Apertivi e menù a tema nelle vie del centro

Per tutta la serata sarà possibile gustare aperitivi e menù a tema organizzati dai bar e dai ristoranti del centro e visitare. Sono numerosi e vari i menù e le proposte degli esercizi aderenti che stanno arrivando in questi giorni allo staff organizzativo del Comune, con proposte tra i 15 e i 25 euro. Bar e ristoranti sono in fase di adesione. L'elenco sarà aggiornato sul sito istituzionale del Comune, all'indirizzo https://www.comuneancona.it/festa-del-mare-con-la-notte-in-blu-ad-ancona/ .

Hanno aderito finora il bar Pertini (piazza Pertini); Golden Pizza (piazza Pertini); Zenzero ristorante (via Villafranca); Timeless area food ristorante (corso Stamira); Poldo Burger bar (via della Loggia); Officina 68 (corso Mazzini); Palazzo Jona (corso Mazzini); Nino Pesciolino (corso Mazzini); L'Opera drink food & social (corso Mazzini); BA’GOLO caffetteria (via Castelfidardo); Barangolo (piazza Cavour); Raval (piazza del Plebiscito); 31.12 Lounge Cafè (piazza del Plebiscito); Jetset Bistrot & Cocktail Experience (piazza del Plebiscito); King Edwards pub (piazza del Plebiscito); Sepofà ristorante pizzeria (via Marconi); Wok away (via San Biagio).

Mercatini e artisti di strada

Nel corso della serata corso Garibaldi ospiterà per l'occasione anche un mercatino di artigianato artistico e tipicità e spettacoli degli artisti di strada, che occuperanno dieci postazioni distribuite in diversi punti del centro, con giocolieri, acrobati, musicisti, maghi e altri artisti.

Un libro sotto le stelle in piazza del Papa

Alle 21 in piazza del Papa, nel corso di un incontro con l’autore, sarà presentato il libro “Porto e città. L’economia del mare ad Ancona dall’Unità al Duemila” di Roberto Giulianelli, dedicato alla storia del porto e dell’economia portuale degli ultimi duecento anni, che vede il mare come chiave interpretativa del un territorio.

L'autore, docente alla facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche, prende in esame Ancona e il suo rapporto con l'Adriatico in età contemporanea: scambi mercantili, pesca e navalmeccanica sono i tre settori cardine di un'economia che, sin dal medioevo, per un verso ha forgiato la comunità locale e, per un altro, ha costituito l'espressione più fedele e identitaria della stessa comunità. Ricostruire i percorsi seguiti da questi settori e misurarne il peso sia nel panorama italiano, sia nello scenario internazionale, rappresentano gli obiettivi di un'indagine che abbraccia un secolo e mezzo di storia, facendo leva su una larga ricognizione bibliografica e un profondo scavo archivistico.

La Pinacoteca e la Mostra Cose dall'altro Mondo

Anche la Pinacoteca sarà aperta e la mostra Cose dall’altro mondo – da Monet a Warhol sarà a ingresso gratuito dalle 15 alle 22. A poche ore dall'annuncio sono già state raccolte tutte le prenotazioni per la formazione dei gruppi di visita alla mostra, una esposizione internazionale proveniente dalla ricca collezione della Galleria d’arte di Johannesburg, inaugurata sabato 28 luglio.

Si invitano tuttavia le persone interessate alla visita a scrivere alla mail museicivici.ancona@gmail.com per verificare la possibilità di subentrare in caso di cancellazioni o rinunce alle prenotazioni (info anche al numero 071 2225047 negli orari di apertura).

I fuochi d'artificio

La Festa del Mare si concluderà con il ritorno dell'attesissimo e tradizionale spettacolo pirotecnico in programma alle 23 al Porto Antico, al termine della programmazione degli spettacoli del Festival Adriatico Mediterraneo.

I parcheggi

I parcheggi Degli Archi, Cialdini, Traiano e Umberto I saranno aperti, a tariffazione normale, con la possibilità di ingresso dalle ore 16,00 alle 23,00. L’uscita potrà avvenire a qualsiasi ora attraverso la cassa automatica.