Degustazioni, incontri letterari e musica: arriva "Ebbri di libri"

ANCONA - Sarà una serata di degustazioni, incontri letterari e ottima musica quella di venerdì 28 ottobre, all’Hotel Emilia di Portonovo, per “Ebbri di libri / Cantine d’autore”, il nuovo progetto dell’associazione e casa editrice Nie Wiem / Argolibri, con il contributo della Regione Marche. Dalle ore 18.30 a mezzanotte, a picco sulla baia di Portonovo, all’interno del Parco del Conero, si degusteranno i migliori vini biologici e biodinamici delle Marche, risolvendo con il filologo e dantista torinese Federico Sanguineti un mistero che dura dal 1870 (Perché le scrittrici sono scomparse?), ascoltando i confessional poems di Anne Sexton tradotti dalla fiorentina Rosaria Lo Russo e abbandonandosi alla comicità grottesca dell’anconetano Rodolfo Bersaglia, accompagnato al violoncello da Andrea Michetti.

Il menù degustazione prevede i seguenti abbinamenti di piatti e vini: il vino frizzante ancestrale Libero IGT Marche (Sangiovese 90% vinificato in bianco, Albanella 10%), prodotto dall’azienda agricola Selvagrossa Pesaro (PU) con metodo biologico, abbinato a un piatto di alici gratinate e olive all’ascolana di pesce; il vino bianco frizzante Scosso IGT (lacrima di Morro d’Alba 100%), prodotto dall’azienda Broccanera Arcevia (AN) con metodo biologico, abbinato ai tagliolini all’uovo e farina Bio con vongole e pompelmo rosa; il vino rosso frizzante Becce, prodotto dall’azienda Col di Corte Montecarotto (AN) con metodo biologico, abbinato a un filettino di “maiale della marca” porchettato con chips e verdure ripassate; caciotta di bufala e caciotta vaccina La Marchigiana, prodotta dall’azienda Il Faro di Mogliano, con mostarda di frutta artigianale Pelagagge (mostarda di Frutta, una combinazione fra dolcezza e piccantezza ottenuta dal perfetto mix tra frutta candita, realizzata dal maestro canditore Riccardo Pelagagge, e senape), prodotta da Pierre dolce al cuore S.M.Nuova (AN); dessert e cocktail abbinato a sorpresa.

Chi alloggerà all’Hotel Emilia per l’occasione e/o parteciperà all’evento, sarà informato, con depliant e altri materiali, sugli itinerari turistici percorribili nel weekend. Ingresso all’evento e cena con degustazioni: € 55. Posti limitati, prenotazioni entro il 27 ottobre su www.argonline.it. Info: info@niewiem.org, 339/6185682.