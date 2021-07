Degustazione blues: l'armonica di Fabrizio Poggi si gusta al tramonto

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Serata in "blues" nella cantina vinicola Angeli di Varano. Il suggestivo evento si tiene venerdì 30 luglio alle 21,00 con tanto di degustazione al tramonto nel vigneto accompagnati dall'armonicista Fabrizio Poggi.

Poggi, nominato ai Grammy Awards 2018, ha collezionato successi mondiali con il suo talento e la sua armonica. Lo spettacolo è accompagnato dalla chitarra di Enrico Polverari.

La cantina si trova in via Angeli di Varano 226, ad Ancona. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 371.4172153.