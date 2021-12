Decreto Covid: annullato il Presepe vivente

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 25/12/2021 al 25/12/2021 solo oggi Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Genga

Annullato il presepe vivente di Genga in seguito al decreto festività del governo. Lo comunica l'amministrazione stessa in una nota firmata dal sindaco Marco Filipponi: «Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, a fronte dell’intervenuto annullamento della manifestazione a causa ultimo Decreto Covid, ringraziano tutti i volontari dell’associazione Amici del Presepe, che si sono prodigati da settimane, con infaticabile impegno e tenacia, nell’organizzazione e nell’allestimento della rappresentazione che tanto lustro da alla nostra comunità gengarina. Non dobbiamo considerare il lavoro inutile o sprecato, ma semplicemente un’attività preordinata al 26 dicembre 2022».

Conclude la nota: «Guardiamo con occhi dì speranza al futuro. Che il 2022 sia davvero l’anno della ripartenza».