David Mazzoni torna in concerto

Il Tenore Anconetano reduce da vari programmi televisivi, ultimo in ordine cronologico l' "All Star Talent" tenutosi in Spagna che ha visto esibirsi i migliori talenti mondiali in un unico programma, terrà al "Santa Monica" di Ancona una cena spettacolo accompagnato dal musicista Gabriele Esposto. Il tenore eseguirà un concertino con i migliori brani nazionali e internazionali.

L'evento di questa sera è il primo di molti che eseguirà David Mazzoni nel periodo estivo in diverse città Italiane seguito, come sempre, dalla sua agenzia la Universal Events. Per partecipare all'evento basterà contattare il numero 071.2862577