David Mazzoni stile "Pavarotti & friends": alle Muse per solidarietà con la soprano dei record (ha 11 anni)

ANCONA - Uno spettacolo di beneficenza in stile "Pavarotti & Friends". Un succedersi di artisti e una contaminazione di generi musicali, tutto in beneficenza per la Croce Gialla. Il tenore anconetano David Mazzoni si esibirà alle Muse venerdì 5 gennaio (ore 21) insieme ad artisti locali e non solo, tra cui l'undicenne americana Victory Brinker, il cui nome è nel Guinnes World Record per essere il soprano più giovane al mondo. Il ricavato sarà devoluto alla Croce Gialla per l'acquisto di attrezzature come kit di rilevazione dei parametri vitali o defibrillatori.

Sul palco si alterneranno nomi come quello del violinista Pierpaolo Ugolini, Luigino Pallotta (fisarmonica), Laura Masciotti, Anastasia Demchenko. Ci sarà anche la parte "danza" con Elonora Bedini. «Ancona è la mia città, quindi il piacere è doppio- ha spiegato Mazzoni- ho riunito degli amici, grandi artisti per una contaminazione di generi più impensabili. Brani che all'apparenza un tenore non può fare ma che vengono riarrangiati. Non è stato facile ma le cose belle sono quelle che richiedono piu sidore».

Alberto Caporalini, presidente della Croce Gialla di Ancona: «Sul palco inaugureremo simbolicamente anche due taxi sanitari che sono arribvati grazie a donazioni. Il volontariato costa molto, specie sul fronte mezzi. Un'ambulanza dobbiamo cambiarla al massimo dopo 7 anni e abbiamo sempre bisogno di soldarietà». Lo spettacolo è organizzato dall'associazione "Tutti per uno" e dal Lions Club International. La regista Rita Papa: «È una cosa nuova, difficile e rischiosa, ma il rischio fa parte dell'artista. Se l artista non rischia diveta banale».