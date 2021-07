Danze e grande schermo: l'orchestra d'archi vissuta, mai ascoltata

Sabato 10 luglio ore 21.30 il concerto dell'Orchestra d'Archi Marche Music College, con un repertorio che va dalla musica classica alla colonna sonora.

Platea all'aperto presso via circonvallazione 4 a Montecarotto, di fronte al Museo della Mail Art.

Ingresso libero prenotando via WhatsApp al 3279587252.



L' orchestra D'Archi di Marche Music College è composto da violini viole violoncelli e contrabbassi. È una formazione musicale nata grazie ad un bando della regione Marche con fondi europei vinto dal consorzio Marche Music College con un progetto dal titolo music for screen. L' orchestra è composta da giovani provenienti da scuole e conservatori che si formano in modo innovativo, trattando non solo repertori classici ma anche musica per immagini colonne sonore originali. L' orchestra è parte di un sistema più ampio di produzione di musica e si pone naturalmente in relazione con i giovani compositori e tecnologie. Concerti, sessioni di registrazione, laboratori ed esperienze in quartetto sono il bagaglio esperienziale che permette ai musicisti di questa orchestra di cimentarsi con repertori che vanno dal barocco fino ai giorni nostri l, passando dal palco allo studio di registrazione. Tra le attività più rilevanti l, la residenza con concerto a Corinaldo nel 2017 la partecipazione alla maratona Bach del 2017 e del 2018, la registrazione di parte della colonna sonora del docufilm Serendip, presentato a diversi festival, tra cui quello di Venezia. Gli archi di Marche Music College sono curati diretti dal maestro Alessandro Marra.



Alessandro Marra, nato ad Osimo nel 1970, si è laureato con lode in violino a indirizzo interpretativo e indirizzo didattico. Ha inoltre conseguito il diploma in Viola e ha studiato composizione. Si è perfezionato sotto la guida del professor Romano all'Accademia Internazionale Superiore di Biella e al Royal College of Music di Londra. Ha ottenuto l'idoneità alle audizioni per la FORM fondazione orchestra regionale delle Marche, l'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Verdi di Trieste, per l'orchestra regionale Toscana e per l'orchestra sinfonica nazionale della RAI, con le quali ha collaborato suonando sotto la direzione di grandi direttori e compiuto tournée internazionali. Nel 2001 ha vinto un concorso internazionale, classificandosi primo per il terzo dei primi violini, presso l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, con la quale ha lavorato per molti anni, partecipando anche il festival della canzone italiana. Nel 2004 ha fondato il Quartetto Archi live Quartet, formazione cameristica con la quale ha pubblicato due album. È tuttora membro stabile della fondazione orchestra regionale delle Marche e insegna presso liceo musicale Rinaldini di Ancona. Co-organizzato da Comune di Montecarotto, Associazione Harmonia, Marche Music College, Scuola di Musica Bettino Padovano di Senigallia e Ancona Jazz.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...