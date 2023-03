Dante Ferretti ad Ancona: il premio Oscar arriva al Museo Omero

ANCONA - Partirà da Ancona la prima tappa di Prima Scena, festival europeo dedicato alla scenografia per la direzione artistica del Premio Oscar Dante Ferretti e parte del brand Scenaria, concept di ambito formativo/spettacolo ideato dall’Associazione di Promozione Sociale Centro Culturale. Il primo grande protagonista ad Ancona sarà il tre volte premio Oscar Dante Ferretti, direttore artistico di Prima Scena. Dalle Marche partirà dunque un viaggio unico nel panorama internazionale diretto dal grande Maestro, che tanto lustro ha portato alla sua città, alla Regione e all’Italia nel mondo.

Auditorium della Mole, Museo Omero e Magazzino Tabacchi della Mole saranno le tre location che ospiteranno gli eventi anconetani, che si apriranno il 4 Marzo con una conferenza-spettacolo insieme a Dante Ferretti, il quale descriverà la storia di alcuni suoi bozzetti storici.

Per l’occasione Ferretti dialogherà con i conduttori di “Hollywood Party” Alessandro Boschi ed Enrico Magrelli di Rai Radio 3 (media partner del Festival). Ingresso gratuito. Il giorno seguente Ferretti donerà al Museo Omero una copia firmata del plastico scenografico, raffigurante il labirinto de “Il nome della rosa”. La grande festa di compleanno del Maestro, intitolata “Buon Compleanno Dante” si svolgerà il 5 marzo alle ore 18, presso Magazzino Tabacchi della Mole, con il concerto dell’Orchestra Notturna Clandestina diretta da Enrico Melozzi (unica data nelle Marche). Biglietti in prevendita on line e sul circuito ciaotickets: https://www.ciaotickets.com/biglietti/enrico-melozzi-e-orchestra-notturna clandestina-buon-compleanno-dante-ancona. È possibile acquistare i biglietti anche in sede di spettacolo, a partire dalle ore 17. Nello spazio del concerto sarà allestita una mostra con riproduzioni di grande formato di opere inedite del Maestro, concesse per l’occasione.