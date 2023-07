Dal 9 luglio tornano gli appuntamenti a Gallignano con "La domenica alla Selva"

Prezzo non disponibile

Tornano graditi al pubblico gli appuntamenti a Gallignano dedicati alla Selva con “Incontri di natura: una passeggiata, una storia … una poesia, in compagnia dei personaggi del Teatro Selvatico”. Grazie alla attività dell'Associazione Culturale “I Trucioli APS" e con il Patrocinio del Comune di Ancona, con la collaborazione del Centro Orto Botanico “Selva di Gallignano” dell’UNIVPM e Accademia delle Erbe Spontanee, sono stati organizzati tre eventi a luglio per scoprire le bellezze della natura e dell'arte scenica in mezzo al verde.

L'evento itinerante si terrà all'Orto Botanico “Selva di Gallignano” – Domenica 9 e in replica il 16 luglio, dalle ore 18:30. Mentre per il 30 luglio sono previsti i "Verdi racconti". Gli attori del Teatro Selvatico inviteranno la cittadinanza ad una passeggiata teatrale …"Iniziano le apparizioni, un’idea si materializza, un albero parla, una storia si racconta. Sui passi dei partecipanti l’aria e il vento, l’azzurro del cielo, il sole che corre verso l’orizzonte e il crepuscolo…".

Attorno i verdi spazi della Selva di Gallignano... Con un laboratorio ludico, particolarmente dedicato ai bambini. Con la Visita Teatrale di Teatro Selvatico, l’ecologia e la botanica, la narrazione e la poesia si fondono insieme. Il percorso è particolarmente attento alla qualità ed alla godibilità dell’ambiente con il quale interagisce. L'evento, aperto a tutti, famiglie e ragazzi, adulti e bambini, prevede l'ingresso a 3 euro. Posti limitati a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria.

Munirsi di abbigliamento adeguato e di scarpe comode. La Selva di Gallignano è a 200 meri dopo la fraz. Di Casine di Paterno (AN), direzione Agugliano. Partenza dal Centro Visite.

INFO E PRENOTAZIONI:

cell. 346 89 44 850 – info@teatrotrucioli.it www.gemmateatroselvatico.com