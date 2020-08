Curiosando: quaranta espositori "vintage" al parco

Oggetti preziosi in luoghi preziosi. Sirolo è pronta ad accogliere la 5a edizione di Curiosando, la mostra-mercato di antiquariato, collezionismo e vintage che prende il via il 29 e 30 agosto. Entrambi i giorni con orario dalle 17,00 alle 24,00.

La manifestazione ospiterà oltre quaranta espositori di antiquariato, collezionismo e modernariato provenienti da varie regioni italiane che offriranno oggetti rustici ed attrezzi in legno, tipici della tradizione contadina locale, ma anche pezzi raffinati provenienti da dimore nobili e borghesi. Senza dimenticare le curiosità anni ’50, le stampe, i lumi, i giocattoli, i mobili antichi, i libri, la biancheria ed i pizzi della nonna, cartoline ingiallite dal tempo, pubblicità di marchi storici, e tante altre curiosità che vi sorprenderanno. Oggetti e accessori per le vostre case, per collezionisti esperti o alle prime armi in cerca di una passione da coltivare. Grande spazio al vintage, borse, foulard, capi d'abbigliamento selezionati e molto altro ancora per soddisfare la passione di gli amanti degli abiti vecchio stile, dei capi firmati, dei bijoux ma anche degli oggetti preziosi, di quelli introvabili o dei mobili particolari. Il tutto a prezzi accessibili. “Curiosando” sarà l’occasione per passeggiare tra le bellezze naturalistiche e storico-architettoniche di Sirolo, accompagnati da oggetti di pregio, curiosità, tesori nascosti, ognuno con una storia avvincente da raccontare. Per informazioni: telefono: 736 256956 o cellulare 393.9862023.