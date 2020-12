Curiosando: torna il mercatino in aria natalizia

Con il mese di dicembre, esattamente il 19 e 20, torna anche Curiosando, il mercatino di antiquariato, collezionismo e artigianato in Piazza Pertini. Nonostante il periodo delicato il mercatino può continuare a svolgersi per il suo carattere di ordinarietà, come per i mercati rionali del mattino. Il mercato dell'antiquariato Curiosando si svolge infatti tutti i mesi ad Ancona ormai da oltre 25 anni. E come sempre non mancheranno i banchi di artigianato, con prodotti natalizi realizzati a mano dagli espositori.

Un'occasione da non perdere per rendere originali i regali di questo Natale che ha bisogno di più bellezza per lasciare indietro un periodo buio. Il mercatino Curiosando si svolgerà ovviamente in totale sicurezza: mascherine, disinfettante mani, segnaletica per il distanziamento sociale aiuteranno i visitatori a vivere il mercatino in completo relax. Un servizio di vigilanza continuo controllerà il rispetto delle norme antiCovid.