Curiosando: torna il mercatino vintage in versione "protetta"

Sabato 28 e domenica 29 novembre torna "Curiosando", il Mercatino di Antiquariato, Collezionismo e Artigianato, in Piazza Pertini. Nonostante il periodo delicato il mercatino può continuare a svolgersi per il suo carattere di ordinarietà, come per i mercati rionali del mattino. Il mercato dell'antiquariato Curiosando si svolge infatti tutti i mesi ad Ancona ormai da oltre 25 anni. Tanti stand di antiquariato, modernariato e vintage. Il mercatino Curiosando si svolgerà ovviamente in totale sicurezza: mascherine, disinfettante mani, segnaletica per il distanziamento sociale aiuteranno i visitatori a vivere il mercatino in completo relax. Un servizio di assistenza controllerà il rispetto delle norme anti contagio.

L'evento a firma Gianni Brandozzi, organizzato con il patrocinio del Comune di Ancona e della Confartigianato di Ancona e Pesaro Urbino, è l'appuntamento fisso che da oltre vent'anni richiama in città curiosi e appassionati del passato. Ad attenderli in questa edizione tantissimi espositori provenienti da varie regioni d'Italia. In mostra oggetti e accessori per arredare le case, per collezionisti esperti o alle prime armi in cerca di un passione da coltivare. I più venduti sono senz'altro i mobili, in particolare il modernariato, insieme all'oggettistica vintage, che rappresenta la tendenza maggiormente di moda al momento.