Curiosando: torna il Mercatino dell’Antiquariato in piazza

L'edizione di settembre di "Curiosando", il Mercatino dell’Antiquariato, Collezionismo e Artigianato torna il 26 e 27 settembre in Piazza Pertini dalle 10 alle 20 e apre la strada alla stagione dei mercatini invernali. L'evento a firma Gianni Brandozzi, organizzato con il patrocinio della Confartigianato di Ancona e Pesaro Urbino e del Comune di Ancona, è ormai un appuntamento fisso per curiosi e appassionati del passato. Curiosando ospita in Piazza Pertini numerosi espositori che mettono in mostra articoli dei più vari valori, gusti e provenienze. Oggetti rustici ed attrezzi in legno, tipici della tradizione contadina locale, ma anche pezzi raffinati provenienti da dimore nobili borghesi. Senza dimenticare le curiosità anni ’50, le stampe, i lumi, i giocattoli, i mobili antichi, i libri, la biancheria ed i pizzi della nonna, cartoline ingiallite dal tempo, pubblicità di marchi storici, e tante altre curiosità. Oggetti e accessori per arredare la casa con un tocco retrò, per collezionisti esperti o alle prime armi in cerca di una passione da coltivare.

Il mercatino Curiosando si svolgerà ovviamente in totale sicurezza: mascherine, disinfettante mani, segnaletica per il distanziamento sociale aiuteranno i visitatori a vivere il mercatino in completo relax. Per informazioni: tel. 0736256956 o cellulare: 393.9862023.