Curiosando: il mercatino dell'antiquariato torna in piazza

Il 24 e 25 ottobre ad Ancona in piazza Pertini torna Curiosando, il Mercatino dell’antiquariato che vede numerose proposte di antichità, modernariato, collezionismo ed artigianato.

Si possono trovare tra stand e bancarelle, tanti oggetti che catturano l’attenzione e la curiosita’ dei visitatori riportandolo all’arte e alla storia dei secoli passati. La passione per l’antiquariato, oltre che all’amore per le belle cose del tempo passato, e’ sempre alimentata dalla speranza di trovare l’occasione favolosa: il mobile firmato acquistato come un pezzo qualsiasi, una stampa preziosa ripescata sotto una polverosa pila di carte. Speranze, esagerazioni, ma anche episodi autentici che nutrono la curiosita’ e la voglia di scoprire dei tanti appassionati di cose “vecchie”. Circa cento espositori propongono tutto quello che puo’ affascinare un appassionato di antichita’ o di modernariato di rigatteria ed artigianato artistico. L’elenco non puo’ essere piu’ completo: dai mobili ai dipinti, alle ceramiche, agli orologi, agli strumenti, musicali e scientifici; dagli argenti ai gioielli, ai vetri, ai libri, alle vecchie riviste e ai giocattoli; dalle radio, ai ferri, alle chiavi da collezione, alla biancheria antica.