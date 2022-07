Edizione straordinaria di Curiosando: torna il mercatino più atteso dagli anconetani

Edizione straordinaria di Curiosando, il mercatino degli anconetani. Il Mercatino del vintage e del collezionismo lascia la sua storica sede di piazza Pertini per trasferirsi in corso Garibaldi, in occasione dell'evento Ancona weekend, promosso dal Comune di Ancona nella sua seconda edizione, il 29, 30 e 31 luglio.

Mantenendo sempre fissa la data dell'ultimo fine settimana del mese, il mercatino torna anche in estate e propone tante opere di vintage e curiosità che animeranno il cuore commerciale del centro città, con una proposta vasta e selezionata di banchi di collezionismo, vintage e artigianato artistico.

Incontrando il gusto dei più giovani (ma non solo!) il mercatino guarda sempre di più al vintage di tendenza. Abbigliamento e accessori non sono solamente sostenibili ma anche in voga cavalcando una tendenza che è arrivata anche alle case di moda più famose. Nell'epoca dai consumi rapidi e sfrenati, i mercatini rappresentano luoghi controcorrente, dove ciò che appartiene al passato viene conservato e riutilizzato, magari in maniera diversa, creativa, originale. Ed è proprio per questo che vanno conservati, valorizzati e soprattutto vissuti.