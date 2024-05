Giornata mondiale delle api, laboratorio di riciclo al Cuore Adriatico: "Costruiamo insieme un alveare"

CIVITANOVA - Venerdì 10 maggio al via il laboratorio di riciclo creativo organizzato dal Centro commerciale Cuore Adriatico per festeggiare la Giornata mondiale delle api. Dopo aver parlato di sviluppo sostenibile e transizione ecologica, "cercheremo di capire insieme - dicono gli organizzatori - cos’è l’economia circolare e perché è tanto importante per l’uomo copiare questo modello dalla natura, che lo applica da sempre. Parlare delle api, della loro importanza per il nostro ecosistema, e della loro società, ci aiuterà a caprie come mettere in pratica i principi dello sviluppo sostenibile".

Dal 2017 il 20 maggio di ogni anno è la Giornata mondiale delle api. L’insetto impollinatore è uno dei più importanti per lo sviluppo sostenibile del pianeta. Insieme a farfalle, pipistrelli e colibrì, attraverso il trasporto del polline da un fiore all’altro, le api consentono a molte piante di riprodursi, comprese numerose colture alimentari. La celebrazione di questa Giornata ha diversi obiettivi:

attirare l'attenzione della popolazione mondiale sull'importanza della protezione delle api;

proteggere le api e altri impollinatori per contribuire in modo significativo alla soluzione dei problemi legati all'approvvigionamento alimentare globale e per eliminare la fame nei paesi sviluppati;

fermare la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

ricordare che l'umanità dipende dalle api e da altri impollinatori.

"Per il laboratorio di riciclo creativo - concludono - che sarà realizzato con materiali di riuso già in possesso dell’associazione e giochi aperti a bambini e ragazzi di tutte le età, abbiamo scelto di costruire insieme un alveare, perché l'alveare è un grande esempio di collaborazione e operosità. I suoi prodotti sono utilissimi e alcuni anche molto buoni. Quello che ci piace di più? Sicuramente il miele. Costruire insieme un alveare ci ricorderà sempre che, se rispettiamo le api e l'ambiente, facciamo del bene a noi stessi. L’alveare sarà anche un ottimo mezzo per imparare tutto sulle api, sulla loro vita e sul ruolo che hanno all’interno del delicato equilibrio della natura".