Meno due all'UlisseFest, oggi anteprima con Peppe Servillo

ANCONA – UlisseFest al via. La grande kermesse organizzata dalla Lonely Planet che quest’anno avrà luogo ad Ancona dal 4 al 7 luglio. Previsti oltre 100 ospiti per 50 appuntamenti quantomai variegati ma che avranno come tema centrale il racconto del mondo. Tra I principali ospiti: Vasco Brondi, Malika Ayane, Skin degli Skunk Anansie, Gianluca Gotto, Umberto Galimberti, Edoardo Buffoni, Giovanni Caccamo & Valeria Solarino, Giobbe Covatta & Paola Catella, Pietro Del Soldà con Valerio Corzani & Erica Scherl, Omar Di Felice, Tom Hall, Alex Kerr, Doris Zaccone, Marzio G. Mian, Simone Pieranni, Federico Rampini, Peppe Servillo e Dario Vergassola.

Entrando ancor più nel dettaglio Il tema fondamentale di questa settima edizione sarà ‘Esplorando l’ignoto’. Perchè, secondo gli organizzatori «è questo ciò che accade quando ci mettiamo in viaggio. Lo sa l’Ulisse di Dante quando sceglie di rimandare il proprio ritorno a casa per fare nuove esperienze e lo sa chiunque si sia allontanato, spinto dal desiderio di evadere dalla routine, di raccontare mondi nuovi o semplicemente cercare nuove occasioni. Come fece Marco Polo o Tiziano Terzani». Ma la ricerca dell’ignoto, sempre per la Lonely Planet, «evoca anche il gusto per la sfida, il bisogno di reinventarsi altrove o semplicemente la spinta a partire, qualunque sia la destinazione, per il puro piacere di andare».

Il programma

Un’anteprima dell’UlisseFest la si è già avuta il 31 maggio scorso con Alessandro D’Avenia il 31 maggio. L’insegnante e scrittore palermitano è stato protagonista di Ulisse, il viaggio e la nostra odissea quotidiana, una riflessione sull’importanza che il viaggio assume nella realizzazione della nostra personalità. Si proseguirà oggi con Peppe Servillo e la figura carismatica di Tiziano Terzani, il grande giornalista e scrittore del quale ricorrono quest’anno i due decenni dalla scomparsa, autore dell’iconico libro ‘Un indovino mi disse’, al quale è ispirato il reading musicale in programma all’Auditorium della Mole. Domani, 3 luglio, spazio al cinema. Nell’ambito della programmazione del ‘Lazzabaretto Cinema’ approdano ad Ancona le opere del Banff Mountain Film Festival special edition, con tre proiezioni attraverso le quali viaggeremo verso gli Stati Uniti, la Norvegia e l’Asia Centrale: tre racconti tra scenari grandiosi, avventure memorabili e imprese all’insegna dell’inclusività. Il 4 luglio invece alla Loggia de Mercanti alle 17,30 è prevista una tavola rotonda sul turismo d’impresa: I musei aziendali come strumento per diffondere la cultura del Made in Italy, a cura di Visit Industry Marche. In Piazza del Plebiscito alle 19,30 invece un concerto jazz dedicato a brani di celebri musicisti che in terra elvetica hanno trovato ispirazione o hanno scelto la Svizzera come luogo in cui vivere con l’Andrea Pagani Quintet, special guest Giulio Todrani The sound of Switzerland. Alle 21,30 all’Arena sul Mare Vasco Brondi in concerto.

Il 5 luglio alla Loggia dei Mercanti ecco L’esperienza del viaggio con Marco Peci, Vicepresidente Astoi/Quality. Perchè viaggiare è ben di più che arrivare a destinazione. Questa consapevolezza è oggi al centro delle proposte dei tour operator più attenti, che propongono ai viaggiatori approcci e attività in grado di portarli al cuore del luogo visitato. Presenti anche Con Group, Ludovico Scortichini ( Go World) e Gianluca Mancini (Wwf Travel), Valentina Rubbi (Shiruq by Mappamondo), Corrado Locatelli (Naar Bespoke Travel) e Roberta Longo (Presstour by Turisanda). Modera Piero Pasini, autore Lonely Planet. Sempre alla Loggia dei Mercanti, ma alle ore 18,30 ecco Viaggiare senza barriere: L’accessibilità narrata da chi si impegna per garantire a tutti il diritto al turismo. Ospiti Giovanni Ferrero di Turismabile e Aldo Grassini, Presidente del Museo Omero. Modera il giornalista Marco Giovannelli. Ancora alla Loggia dei Mercanti, sempre alle 18,30 Il ritorno di un viaggiatore millenario – L’oliveto di Ancona, una storia da raccontare. Dato che ad Ancona cresce uno dei pochi oliveti urbani d'Italia. Con Fabio Marzano, scrittore, giornalista ed esperto di botanica, ed Enrico Maria Lodolini, docente all’Università Politecnica delle Marche, si andranno a scoprire le storie legate a questa pianta negli ambienti urbani. Al termine dell’incontro seguirà una degustazione dell’olio prodotto dall’Università con la varietà Mignola, dallo spiccato aroma di frutti.

Ancora alle 19,30 ma questa volta in Piazza del Plebiscito Sette sentieri per la Terra con Paolo Pecere, docente di Storia della Filosofia all'Università di Roma Tre, che guiderà I presenti in un viaggio nella storia del pensiero, nel passato e nel futuro della Terra, in cerca di una dimensione migliore e più sostenibile del nostro abitare il Pianeta azzurro. Alle 19,30 nella stessa location ecco Viaggio in Italia tra bellezza, storia, gusto e cultura di destinazioni straordinarie con Francesco Tapinassi di Toscana Promozione, Sandra Torre Direttrice Turismo Comune di Genova, Antonio Nicoletti di Apt Basilicata, Ancona e Tom Hall, Vice President Lonely Planet e Pietro Contaldo, Presidente Igers Italia. Modera Luca Iaccarino. Alle 20,30 all’Arena sul Mare Gianluca Gotto: esplorando l’ignoto. Scrittore, viaggiatore e icona social, Gianluca Gotto racconterà il suo percorso verso le terre incognite, dialogando con Angelo Pittro. Si torna in piazza del Plebiscito alle 21,30 per Il salotto del mondo Viaggi fuori dai radar dove si parlerà delle migliori idee per sfuggire al turismo di massa ed evitare i sentieri più battuti. Con Viola Migliori (Evaneos) Piccarda Frulli (Svizzera Turismo), Enrico Bernasconi (Ferrovia Retica), Ester Tamasi ( VisitMalta), Chen Jianyang (Ufficio Nazionale del Turismo Cinese) e Alessandra Bitetti (New York City Tourism + Conventions). Modera: Doris Zaccone. Poi all’Arena sul Mare alle 22,30 Super Taranta in concerto. Gli artisti più amati e noti della musica del Salento portano in scena la voce di un territorio che fa della sua identità locale un invito globale all’incontro e alla condivisione. Ingresso gratuito. Infine Arena sul Mare dalla mezzanotte all’1,30 Dj set Febbre a ‘90: il party dedicato al meglio della musica anni Novanta. Ingresso gratuito. Il programma del 6 e 7 luglio verrà comunicato successivamente.

Le modifiche alla viabilità

L'UlisseFest ha portato il Comune di Ancona ad alcune modifiche al traffico e alla sosta al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione, sono stati stabiliti provvedimenti limitativi del traffico dalle 8 di giovedì 4 luglio alle 6 di domenica 7 luglio: Lungomare Vanvitelli, nel tratto compreso tra Piazza Dante e Area archeologica è d'obbligo il divieto di sosta e fermata tra il civico 1 e l'impianto semaforico in direzione via Loggia. Largo Dogana - divieto di sosta e fermata nella parte centrale della piazza (per collocazione box Igenio). Via della Loggia - divieto di sosta e fermata nei 2 stalli disabili all'altezza del palazzo Rai che dovranno essere ricreati negli stalli a spina di pesce adiacenti il Teatro delle Muse.