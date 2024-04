Mostra nazionale "Ribelli al Confino": appuntamento a Sirolo dal 3 al 5 maggio

Prezzo non disponibile

Nell’ambito delle celebrazioni in occasione dell’anniversario della Liberazione, si comunica che venerdì 3 maggio, ore 18.00, sarà inaugurata presso il Circolo culturale “Bruno Barocci di Sirolo” in piazza Vittorio Veneto, la mostra “Ribelli a confronto”, proposta dal gruppo Donne a confronto in collaborazione con l’ANPPIA (Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti).

Una mostra itinerante ideata a seguito di studi storici e ricerche volti a sensibilizzare il pubblico e in particolare le giovani generazioni alla storia del confino politico durante il regime fascista e alle diverse forme di opposizione adottate dalle vittime. Nel percorso espositivo saranno presenti pannelli e documenti dei cinquanta marchigiani al confino sull’isola di Ventotene, dal 1939 la più grande cittadella confinaria fascista in Italia. La mostra sarà aperta la pubblico fino al 5 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 e si concluderà con la testimonianza di Ninel Donini, figlia di perseguitato politico antifascista.