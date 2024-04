Oscar Farinetti a Corinaldo, presenterà il suo libro: "10 mosse per affrontare il futuro"

L’imprenditore Oscar Farinetti arriva a Corinaldo per presentare il suo libro “10 MOSSE PER AFFRONTARE IL FUTURO - Una vita nuova attraverso il piacere e la bellezza” uscito da pochi mesi per i tipi di Solferino. L’appuntamento è per giovedì 12 aprile a partire dalle 18.30 al Teatro Carlo Goldoni.

Il libro è una raccolta di dieci consigli per andare incontro al futuro con fiducia e determinazione. L’imprenditore espone i suoi suggerimenti attraverso un dialogo immaginario con Leonardo Da Vinci, genio universale, che secondo Farinetti ha messo in pratica tutti i dieci passi che vengono proposti. Il pomeriggio, organizzato in collaborazione con l’associazione Borghi più Belli d’Italia, sarà aperto dal benvenuto del Sindaco Gianni Aloisi. Seguirà un intervento di Fiorello Primi - Presidente dell’Associazione Borghi più Belli d’Italia dedicato alle produzioni tipiche dei Borghi. Sarà poi la volta della presentazione con Oscar Farinetti. L’incontro sarà coordinato da Francesco Spallacci, Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Corinaldo.

Oscar Farinetti è nato ad Alba nel 1954. Ha fondato Unieuro (elettronica) e poi Eataly (cibo). Alla fine del 2020 ha lanciato il progetto Green Pea, un immenso department store dedicato a prodotti non food di alta qualità e design, realizzati in maniera sostenibile. Possiede aziende agricole dove coltiva e trasforma prodotti biologici. Ha ricevuto due lauree Honoris Causa, ha scritto vari libri di successo e tiene conferenze in tutto il mondo. Farinetti illustra in modo semplice ma suggestivo il processo di creazione di un progetto, descrivendo la sua idea di marketing e definendo le azioni necessarie per affrontare con successo il futuro. La sua è una visione innovativa basata su regole e sentimenti, poesia e matematica, mosse e rapporti umani. Oscar devolve interamente gli introiti delle sue conferenze a fondazioni no profit. Copie del libro saranno disponibili in vendita presso il Teatro, il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Mirafiore, che da anni si occupa di diffondere cultura alle persone comuni.