Le meraviglie del territorio in mostra nel weekend: arrivano le giornate del Fai

ANCONA- Il territorio, le bellezze, la cultura e le meraviglie naturale. Ancona e le Marche si aprono alle Giornate Fai (Fondo Ambiente Italiano) di Primavera che, sabato 26 e domenica 27 marzo, accoglieranno centinaia di appassionati. Luoghi inaccessibili normalmente e aperti per l’occasione, con un pensiero a quanto sta avvenendo in Ucraina. In tutti le zone d’apertura, saranno sessantacinque quelle individuate in regione, sarà infatti esposta la bandiera nazionale ucraina per simboleggiare vicinanza e unione in un momento di grande difficoltà.

Nel capoluogo fari puntati sulla meravigliosa Chiesa del Gesù ma vanno citate anche la Rocca del Duca Federico da Montefeltro a Cagli, il Borgo di Montefabbri (Vallefoglia), l'orto botanico dell'università Carlo Bo ad Urbino, il borgo di Montecassiano, la Chiesa del Gesù ad Ancona, il Palazzo Comunale di Osimo, il feudo dei Della Rovere a Senigallia, l'antica farmacia Fatebenefratelli a Jesi, il villino Conte Staffieri a Porto Sant'Elpidio. E poi la Fortezza Pia e l'Elettrocarbonium (area ex Sgl Carbon) ad Ascoli Piceno, il Mulino Sisto V e il borgo di Montalto. Sarà possibile passeggiare anche per Arquata del Tronto visitando da vicino l’oratorio della Madonna del Sole.