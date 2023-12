Il Natale di San Francesco: il 3 dicembre inaugurazione della mostra "Presepi Nel Mondo"

Indirizzo non disponibile

Il Natale è alle porte e ad Ancona si moltiplicano gli eventi per ricordare che 800 anni San Francesco realizzava a Greccio il primo Presepe della storia. Infatti, dopo l’avvio ufficiale in città dell’inizio delle festività con l’accensione dell’albero e la presentazione della lampada che viaggerà prossimamente alla volta della Terra Santa, ecco due manifestazioni per sottolineare ancora una volta il legame che la nostra terra ha con il Santo Patrono d’Italia.

Si comincerà il 3 dicembre alle ore 17.30 presso la Chiesa di Santa Maria della Piazza, dove alla presenza dell’Arcivescovo di Ancona Mons. Angelo Spina e accompagnata dai canti de “La Pasquella di Varano”, verrò inaugurata la mostra “Presepi del Mondo”, che proporrà al pubblico ben 800 presepi (a ricordare gli anni trascorsi dalla creazione del Presepe di Greccio) offerti dal francescano Padre Nicola Iachini.

La sede della mostra non sarà però solo quella di Santa Maria della Piazza ma anche presso la Chiesa di San Francesco alle Scale dove alle 18.30, sempre del 3 dicembre verrà fatta la benedizione dei Presepi. La mostra inoltre sarà anche diffusa sul territorio visto che ogni chiesa dei Borghi della città di Ancona ne ospiterà alcuni. La mostra sarà disponibile fino al 7 gennaio: S. Maria della Piazza sarà aperta da martedì a domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 mentre S. Francesco alle Scale sarà aperta da lunedì a domenica dalle 8 alle 19.