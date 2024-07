Il poeta Durs Grünbein domani a Portonovo per la 'Punta della Lingua' festival

ANCONA - Durs Grünbein a Portonovo. Colui che è considerato attualmente il più grande poeta tedesco e per molti addirittura d’Europa sarà domani alla Chiesa di Santa Maria alle ore 18 nell’ambito del festival la ‘Punta della Lingua’, patrocinato dal Comune di Ancona e giunto alla diciannovesima edizione. Definito ‘archeologo dell'anima’, del versificatore pubblicato in Italia da Einaudi, si scrive che «la sua poesia è una sfida a quel mondo dove pensiamo di vivere e sapere, un invito alla ricerca di altri modi ed altri mondi la cui esistenza ci si palesa in momenti e situazioni inaspettate». Il percorso itinerante per i più bei luoghi di Ancona e del Conero alla scoperta del grande poeta tedesco si concluderà poi alle 21,30 con il dialogo tra i partecipanti e l’ospite speciale del Festival, a cura di Danila Saracini. Alle ore 19 invece, sempre presso la Chiesa di Santa Maria di Portonovo ‘Reading’ di Amanda Gunn con interventi musicali di Māyā.

Il ‘Punta della Lingua’ festival proseguirà poi giovedì 4 all’Arena Cinema Lazzaretto della Mole Vanvitelliana, con la proiezione del film in anteprima regionale “Vuoto: geografia di un sentimento di un’insolita ragazzaccia” di Sergio Racanati, alla presenza del regista. Tutti gli eventi citati sono a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti. Informazioni disponibili all’Amat: 071/2072439. Il festival è iniziato ieri con l'omaggio a Franco Scataglini al Cardeto e la poesia italiana per Paolo Volponi in Piazza del Plebiscito. «Il Festival internazionale itinerante ‘La Punta della Lingua’ - fa sapere l’organizzazione - continua nella sua missione di produrre e promuovere l'arte della poesia in tutte le sue declinazioni».