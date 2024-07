Diego Fusaro alla Mole. Parlerà d'amore ai giovani

ANCONA – Diego Fusaro ad Ancona. Il noto filosofo concluderà mercoledì la rassegna ‘Percorsi d’amore’ all’auditorium della Mole Vanvitelliana alle 19,15. L’ingresso sarà libero.

Per la precisione Fusaro parlerà ‘dell’elogio dell’amore e della filosofia, discorso ai giovani’. L’evento è possibile grazie al sostegno dell'assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Ancona, e l'organizzazione delle associazioni Forma Formante in collaborazione con Lirici Greci comunicazione e poi Regione Marche, Assessorato -

L'incontro con Fusaro si colloca sulla scia di una scelta che vede alternarsi pensatori di diversa estrazione e visione, quali, nei giorni scorsi, Alberto Maggi e Roberto Mancini: ancora una volta l'obiettivo è quello di offrire sollecitazioni inedite e da angolazioni diverse per una riflessione che è rivolta come sempre al grande pubblico, interessato ad approfondire temi che sono all’ordine del giorno dell’attuale dibattito culturale e filosofico. «Abbiamo accolto la proposta dell'associazione Forma Formante - spiega l'assessore alle Politiche giovanili Marco Battino - di realizzare un appuntamento rivolto soprattutto ai giovani, ritenendo importante creare momenti per riflettere e confrontarsi». A condurre l’evento, sotto forma di talk, sarà Antonio Luccarini, Direttore artistico de ‘Il Festival del Pensiero Plurale’ ideato nel lontano 1996 da Giancarlo Galeazzi e che - con le sue 27 edizioni - è il festival dedicato al pensiero filosofico più longevo in Italia.

Infine Diego Fusaro è nato a Torino il 15 giugno 1983. Ha conseguito la laurea in Filosofia della storia (con lode) e successivamente la laurea magistrale con una tesi in Storia della filosofia moderna presso l'Università degli studi di Torino. Dopo aver conseguito un dottorato di ricerca presso l'Università ‘Vita-Salute San Raffaele’ di Milano in Filosofia della storia, è stato ricercatore a tempo determinato in Storia della filosofia presso la stessa Università dal 2011 al 2016. È attualmente docente presso l'Istituto Alti Studi Strategici e Politici di Milano. Dal 2000 è il curatore del sito internet Filosofico.net. È cofondatore dell'associazione culturale e rivista ‘L'Interesse Nazionale’. Dal 2018 è titolare della rubrica Lampi del pensiero su Affaritaliani.it e della rubrica settimanale ‘La ragion populista’ su ‘Il Primato Nazionale’, rivista del movimento ‘Casa Pound’.

Tra le sue opere, da segnalare: Bentornato Marx! Rinascita di un pensiero rivoluzionario (Bompiani, 2009); Essere senza tempo. Accelerazione della storia e della vita (ivi, 2010); Minima mercatalia. Filosofia e capitalismo (ivi, 2012); Il futuro è nostro. Filosofia dell'azione (ivi, 2014); Antonio Gramsci. La passione di essere nel mondo (Feltrinelli, 2015); Europa e capitalismo. Per riaprire il futuro (Mimesis, 2015); Storia e coscienza del precariato (Bompiani, 2018); Il nuovo ordine erotico. Elogio dell'amore e della famiglia, (Rizzoli, 2018); Marx idealista. Per una lettura eretica del materialismo storico (Mimesis, 2018); La notte del mondo. Marx, Heidegger e il tecnocapitalismo (UTET, 2019); Glebalizzazione. La lotta di classe al tempo del populismo (Rizzoli, 2019). Altre opere da segnalare sono: da quella iniziale La farmacia di Epicuro. La filosofia come terapia dell'anima (Il Prato, 2006) a Coraggio (R. Cortina, 2012), da Pensare altrimenti. Filosofia del dissenso (Einaudi, 2017) a Difendere chi siamo. Le ragioni dell’identità italiana (Rizzoli, 2020). Qui segnaliamo in particolare il libro: Il nuovo ordine erotico. Elogio dell’amore e della famiglia (Rizzoli, 2018).