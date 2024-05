Fabriano Progressista il 30 maggio ricorda Giacomo Matteotti

Prezzo non disponibile

Il 2024 è l’anno del centenario dell’omicidio di Giacomo Matteotti, il deputato socialista che denunciò i crimini del fascismo e i brogli di Mussolini. Una vita, la sua, dedicata a combattere non solo il regime che si andava a imporre sull’Italia, ma anche lo sfruttamento dei braccianti nel suo Polesine, la corruzione nei Comuni, e la guerra. Per ricordare una vita vissuta a tutto tondo nel segno delle lotte politiche e sociali, l’Associazione Fabriano Progressista lancerà in collaborazione con l’ARCI “Il Corto Maltese” una serata-evento dedicata a Matteotti, il prossimo giovedì 30 maggio, a partire dalle 18.30.

Anniversario del suo famoso discorso alla Camera, l’evento del 30 vedrà interventi di storici, ma anche letture di brani d’epoca. L’evento è organizzato da Fabriano Progressista e Circolo ARCI “Il Corto Maltese”, in collaborazione con associazione Itidealia, Risorgimento Socialista, LabStoria e ANPI.