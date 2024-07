'Città in scena': Il festival della rigenerazione urbana fa tappa ad Ancona

ANCONA – ‘Città in scena’ fa tappa ad Ancona. Il 16 luglio il festival diffuso della rigenerazione urbana sarà protagonista alla sala Boxe della Mole Vanvitelliana, dopo il successo riscosso a Trani e Siracusa.

E, promessa degli organizzatori, quella di martedì prossimo alle 9,30 sarà una giornata ricca di presentazioni di progetti, dibattiti e confronti sul tema della città. Protagonista dell’appuntamento nella dorica sarà una selezione delle diverse iniziative di rigenerazione urbana, concluse di recente o in corso d’opera nelle Marche e in Abruzzo. L’obiettivo dichiarato è quello di mettere in luce la capacità progettuale delle città italiane, in particolare quelle intermedie che stanno vivendo un momento di vivace trasformazione, grazie anche ai fondi del Pnrr, nonché all’iniziativa di operatori e associazioni.

L’evento è organizzato con la collaborazione del Comune di Ancona e di Ance Ancona, Ance Marche e Ance Abruzzo e vedrà la partecipazione di rappresentanti di istituzioni locali, università, progettisti, imprese ed esperti. Ad aprire i lavori della giornata saranno il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, l’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture, Governo del territorio, Lavori pubblici, Politiche per la montagna e le aree della Regione Marche Francesco Baldelli e il presidente di Ance Marche Stefano Violoni, mentre il presidente di Ance Ancona Fabio Fiori, la presidente dell’Ordine degli Architetti di Ancona, Viviana Caravaggi Vivian e il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Ancona Stefano Capannelli, daranno avvio alla sessione pomeridiana.

I progetti saranno commentati da Maddalena Ferretti, da Vittorio Salmoni, dal vicepresidente Inu Marche Enrico Ricci, dal presidente Ance Abruzzo Massimo Angrilli, dal professore del dipartimento di architettura Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara e Eduardo Barberis professore al dipartimento di economia, società, politica Università di Urbino Carlo Bo. Le conclusioni dei lavori della tappa saranno affidate a un dialogo tra la presidente Ance Federica Brancaccio e il segretario generale di Mecenate 90 Ledo Prato. L’evento è promosso da Ance, Associazione Mecenate 90, Cidac e Fondazione Musica per Roma, con il patrocinio di In/Arch.