Salta la data di Chiara Francini all'Arena Mare del porto di Ancona

ANCONA – Uno dei principali eventi di questa estate previsti all’Arena Mare del porto antico è saltato nella giornata di oggi. Stiamo parlando di ‘Forte e Chiara’ di e con Chiara Francini.

A spiegare i perché è Maria Teresa Virgili della Eclissi Eventi: «A seguito della comunicazione della produzione dell'artista la società Eclissi Eventi è costretta ad annullare lo spettacolo ‘Forte e Chiara’ di Chiara Francini, previsto per il 13 luglio presso l'Arena del Porto di Ancona». Questo invece quanto la produzione ha fatto pervenire alla già citata Eclissi Eventi: «A seguito di problemi sopraggiunti, legati alla produzione di un film, l’artista Chiara Francini non potrà svolgere lo spettacolo ‘Forte e Chiara’ previsto in data 13 luglio ad Ancona. Siamo molto dispiaciuti di questa situazione».

I biglietti acquistati on line presso i circuiti Ciaotickets e TicketOne saranno automaticamente rimborsati. Per chi li avesse invece acquistati presso punto vendita il rimborso potrà essere effettuato presso il medesimo luogo di acquisto.