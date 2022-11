"Anno zero, la nascita dell'era atomica", il dottor Nicola Ruffini approfondisce il pensiero di Anders

L’assessorato alla Cultura del Comune di Falconara celebra la giornata mondiale della filosofia con la presentazione del libro ‘Anno Zero, la nascita dell’era atomica’ di Günter Anders: l’appuntamento è per domani, giovedì 24 novembre, alle 18.30 al Centro Pergoli, dove il dottor Nicola Ruffini approfondirà le tematiche proposte dall’opera. Sostiene il pensatore e attivista Günther Anders che il 6 agosto 1945, giorno della bomba atomica sganciata sulla città di Hiroshima, «segna un nuovo ‘anno zero’, un punto di non ritorno, una svolta incontrovertibile – si legge nella presentazione del libro –. Da quel momento, infatti, l’umanità ha dimostrato, con l’ausilio della tecnica, di essere irreparabilmente in grado di autodistruggersi. Siamo così proiettati in un’epoca con una scadenza, come su un cartone del latte. L’attualità del pensiero di Anders è sotto gli occhi di tutti, nuove crisi, dotate della stessa radice apocalittica, stanno prendendo forma nella nostra epoca, dibatterne e agire diventa necessario».

L’ingresso è gratuito