A. J. Foster presenta a Senigallia il suo ultimo libro “Naively Mine”

SENIGALLIA - A soli 22 anni i suoi romanzi, incentrati sulla saga degli Harrison, sono già diventati un fenomeno cult e lei è diventata una delle scrittrici emergenti più amate dai giovani di tutta Italia. A.J. Foster, che tutti conoscono come giovane autrice marchigiana, è in realtà senigalliese e proprio nella sua città incontrerà il pubblico per presentare per la prima volta il suo ultimo libro della saga degli Harrison “NAIVELY MINE”, edito dalla casa editrice Magazzini Salani. E così dopo gli eventi di Milano, Roma e Napoli, l'appuntamento senigalliese, organizzato dalla Fidapa BPW Italy di Senigallia in collaborazione con il Comune di Senigallia, si terrà domenica 12 maggio alle ore 17 alla Rotonda a Mare. A.J. Foster ha scoperto la scrittura a soli sedici anni, facendo il suo esordio su Wattpad, social network di lettura sociale, dove le sue storie hanno fatto appassionare migliaia di lettori, tanto da essere in pochissimo tempo tra le più lette della piattaforma.

Fondamentale, per il suo percorso di crescita, è stato poi il self-publisching su Amazon che ha contribuito poi al passaggio al cartaceo. Approdata alla casa editrice Magazzini Salani, A.J.Foster ha debuttato con quella che è diventata una saga di successo legata alle vicende della famiglia Harrison. Ai primi due romanzi “Dangerously Mine. Pericolosamente mio” (2022) e Strangely Mine. Stranamente mio” (2023), ha fatto seguito il nuovo romanzo “Naively mine. Ingenuamente mio” (2024). A.J. Foster, pseudonimo di Aurora, sta riscuotendo grande consenso e l'appuntamento del 12 maggio, aperto a tutti e ad ingresso libero, sarà anche l'occasione per conoscere la storia di successo di una giovane donna che ha fatto del suo talento un lavoro a tutti gli effetti. Al termine della presentazione del libro, l'autrice sarà felice di incontrare il pubblico e omaggiare i presenti con un gadget a tema della saga degli Harrison.