"Poi ci siamo incontrati", Senigallia celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

SENIGALLIA - Il Comitato Croce Rossa di Senigallia, in vista della Giornata Mondiale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa dell’8 maggio, ha consegnato al Comune di Senigallia e a quello di Castelleone di Suasa le bandiere con l’emblema della CRI, che saranno esposte sui rispettivi palazzi municipali per ricordare la nascita del fondatore del movimento Henry Dunant e celebrare l’operato dei volontari.

Per l’occasione la Porta Lambertina di Senigallia e la Chiesa di Sant'Antonio di Castelleone verranno illuminate di rosso. Quest’anno il tema scelto da Croce Rossa Italiana per la ricorrenza è “E poi ci siamo incontrati”. Perché c’è un prima e un dopo in ogni storia. C’è un momento, quel momento in cui, all’improvviso, può cambiare tutto e può arrivare lo sconforto e la paura. È quel sentimento di profondo smarrimento che viene spazzato via quando, all’improvviso arriva qualcuno che con un abbraccio ci guarda negli occhi e ci dice “vedrai che tutto passa”. Con la campagna 2023 vogliamo celebrare proprio quella scintilla che riaccende la speranza, raccontando chi ha avuto la forza di credere di nuovo di poter ricostruire la sua vita, anche da zero, lasciandosi accompagnare dall’operato e dalle parole dei Volontari CRI.