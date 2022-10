Sagra dell'uva, domani protagonisti i cartoni anni '90: è il giorno di Cristina d'Avena

Sagra dell'uva di Cupramontana, domani i cartoni animati saranno il leitmotiv del pomeriggio con la protagonista indiscussa delle sigle più amate da bambini di ieri e di oggi: Cristina D’Avena, un’artista capace di coinvolgere e attrarre tutte le generazioni. A seguire i cartoni animati saranno al centro di uno show da non perdere con i Miwa.

Il programma

Il programma di domani domenica 2 ottobre: ore 10 ricevimento autorità in sala consiliare; ore 11.00 sfilata dei Gonfaloni, esibizione Gruppo Culturale “Massaccio” e Banda musicale “N. Bonanni”, e sfilata bande musicali organizzato da Anbima Marche; ore 12.00 apertura stand gastronomici nel centro; ore 15.30 sfilata dei Carri allegorici con la presenza dei gruppi: “Li matti de Montecò” di Montecosaro, Gruppo folk di Castelraimondo, Gruppo folk “La Raganella”. Sfilata bande musicali organizzata da Anbima Marche; ore 17.30 premiazione Carri allegorici e stand in Piazza Cavour; ore 18.30 Cristina D’Avena in concerto in Piazza Cavour; ore 21.30 esibizione Miwa cartoon cover band in Piazza Cavour; ore 22.00 fuochi d’artificio.

Il biglietto per partecipare oggi alla Sagra è di 13,00 € per domani sarà di 8,00 €.

I biglietti si possono acquistare sul circuito CiaoTickets o direttamente in loco nei quattro ingressi siti al Viale della Vittoria, in Via Bovio, Via Roma e Via Matteotti. Per agevolare l’arrivo sono predisposte: la zona sosta dei pullman in Viale A. De Gasperi (piazzale Mattatoio Comunale); la zona sosta dedicata ai diversamente abili nel parcheggio in Viale della Vittoria; area camper lungo la Sp11, nello specifico a 500mt dal centro, a ridosso del parco Colle Elisa. Per info e approfondimenti si può inviare messaggi nei canali social ufficiali: Facebook @sagradelluvacupramontana e Instagram @sagradelluvacupramontana