Cinematica Festival, nona edizione con protagonista la natura: laboratori e performance

Torna il festival Cinematica-Immagine in movimento, diretto da Simona Lisi, progetto e organizzazione Associazione Ventottozerosei, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Marche, Comune di Ancona. In collaborazione con Museo Archeologico Nazionale delle Marche, H.O.R.T. Soc.Coop, Fondazione Ferretti, Comune di Sirolo. Per il 2022 lo fa in doppia veste: una sezione outdoor, tra settembre e i primi di ottobre, e quella indoor dal 27 al 30 ottobre. Il tema conduttore è Natura Naturans che sarà sviluppato, nella parte outdoor, attraverso una serie di laboratori per adulti e bambini con artisti ed esperti che guideranno il pubblico alla scoperta di sensazioni sopite e nuove modalità di approccio alla bellezza della natura.

Laboratori per grandi e piccini, aperti a tutti, anche ai non prefessionisti, tra la spiaggia di San Michele a Sirolo e il Parco del Cardeto ad Ancona, tra il 17 settembre e il 2 ottobre. Il primo ottobre in programma anche una serata in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale della Marche con performance, visioni e visite guidate sul tema Natura Naturans. I laboratori saranno tenuti da giovani artisti il cui lavoro sta attirando l’interesse di critici ed esperti del settore: la docente di danza sensibile Cinzia Delorenzi, Isacco Caraccio Anghilante fondatore di Teatro Selvatico, Elisa Sbaragli, danzatrice e coreografa e Fabio Brusadin, artista multimediale, la danzatrice e coreografa Francesca Cola con la partecipazione di Giulia Ceolin, tutti artisti capaci di offrire uno sguardo innovativo e mai banale sul tema della natura. I laboratori per bambini saranno tenuti da H.O.R.T. soc.cop. che abita tutto l’anno il Parco del Cardeto proponendo attività pedagogiche per bimbi e famiglie. «Sono molto felice di aver ricavato maggiore spazio per pratiche corporee in natura quest’anno, dopo due anni di pandemia era una modalità necessaria. Non solo iniziative indoor e performative, ma anche eventi che fanno da collante per la comunitá e stimolano cambiamenti a livello profondo- spiega la direttrice artistica Simona Lisi- Tutti i laboratori che abbiamo pensato propongono pratiche corporee che sprigionano il potenziale creativo in contatto con la natura, ognuna a suo modo. Un preludio ideale per approfondire il tema Natura Naturans, la natura che genera e si autogenera che sarà al centro anche del festival indoor a fine ottobre».

La sezione indoor, il cui programma dettagliato sarà presentato più avanti, prevederà tra il 27 e il 30 ottobre performance, spettacoli di danza, appuntamenti multimediali, installazioni site specific, prime e eslcusive italiane tra la Mole Vanvitelliana e il Teatro delle Muse.

Programma

17 e 18 settembre

Spiaggia di San Michele, Sirolo ore 7-12

Tra terra e mare- pratiche di movimento somatico in natura, laboratorio di Cinzia De Lorenzi, artista, formatrice, docente di danza sensibile, practitioner BMC

Laboratorio di pratiche somatiche alla ricerca delle sorgenti del movimento. Una rieducazione allo sguardo, al respiro, al movimento, alla relazione, nel silenzio, creazione di forme per dare corpo e postura ad una riflessione sul tema della natura in una contemplazione collettiva. Aperto a tutte e a tutti.Link diretto alle iscrizioni https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laboratorio-tra-terra-e-mare-cinematica-festival-400283046367



24 e 25 settembre

Parco del Cardeto, Ancona ore 10 -13.00 e 14-17

POLIMNIA - laboratorio di Teatro Selvatico, con le maschere di Wintecroft, condotto da Isacco Caraccio Anghilante, fondatore di Teatro Selvatico, formatore di Teatro sociale

Polimnia è un laboratorio aperto ad attori, danzatori, performer o semplici curiosi. Mira alla creazione di un branco affiatato capace di compiere attacchi artistici e selvatici nei centri abitati, incursioni innocue ed estetiche ma che portano con sé un forte messaggio: è importante lasciare che arte e stupore invadano le piazze per portare nuova vita e riflessioni nelle strade. Il laboratorio si dividerà quindi in due momenti: nel primo avremo modo di conoscerci e lavorare sul proprio animale, nella seconda parte ognuno si costruirà la propria maschera di carta e infine si prenderà parte ad un'incursione artistica per le strade di Ancona. Link diretto alle iscrizioni https://www.eventbrite.it/e/biglietti-polimnia-laboratorio-cinematica-festival-organizzato-da-teatro-selvatico-400258472867

1 ottobre

Parco del Cardeto, Ancona

CINEMATICA KIDS

Il Sentiero dei folletti ore 10-12

laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni a cura di H.O.R.T. Soc. Coop.

Una divertente avventura alla ricerca dei folletti nascosti tra gli alberi del Parco del Cardeto: giochiamo in compagnia di questi simpatici amici per scoprire i segreti del bosco e vivere un'esperienza indimenticabile a contatto con la natura. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria al tel. 377 9874992 o alla mail info@hort.it



Parco del Cardeto, Ancona ore 10-13 e 14-17

Sull’irrequietezza del divenire - laboratorio condotto da Elisa Sbaragli, danzatrice e coreografa e Fabio Brusadin, artista multimediale

Sull’irrequietezza del divenire è un insieme di pratiche per stringere nuove alleanze con il non-umano. Attraverso molteplici forme site specific e grazie all’impiego di linguaggi ibridi (visivo, corporeo, sonoro), il progetto apre con delicatezza uno spazio estetico e poetico per immaginare e sperimentare forme di prossimità con il mondo vegetale, e più in generale con le componenti non-umane dei nostri ambienti. Il laboratorio di Sull’irrequietezza del divenire vuole essere un momento di ricerca e osservazione collettiva basato su tre momenti: osservazione, lavoro sull'identità, lavoro sulle dinamiche di relazione. Il laboratorio si fa dunque strumento per il dialogo con le comunità locali, per stimolare un’attenzione rispetto al non-umano e all'ambiente che ci accoglie. Link diretto alle iscrizioni https://www.eventbrite.it/e/biglietti-polimnia-laboratorio-cinematica-festival-organizzato-da-teatro-selvatico-400258472867

Museo Archeologico Nazionale delle Marche, Ancona ore 19

"Non me lo spiegavo, il mondo" - performance di Francesca Cola

con le danzatrici Francesca Cola e Giulia Ceolin; a seguire visite guidate fra simboli e significati nelle collezioni archeologiche del MAN Marche sul tema Natura Naturans

L'arte ribalta l'antica onnipotenza della natura nell'utopica speranza della conciliazione. La bellezza, come diceva Kant, diventa simbolo del bene. Attraverso una grammatica di gesti speculari, riferimenti, metafore e simboli, la performance lascia allo spettatore la scelta se abbandonarsi all'immediata e unica bellezza visiva del mostrato o seguirne le tracce verso un non detto e non svelato, tanto ricco di suggestioni come disorientato nella sua fitta rete di riferimenti simbolici. Spettacolo con scene di nudo parziale. Accesso con biglietto MAN Marche ordinario- euro 5 intero, euro 2 ridotto 18-25 anni, gratuito under 18. Posti limitati, prenotazione consigliata allo 071 202602 o all’indirizzo mail drm-mar.museoancona@cultura.gov.it. A seguire visite guidate tematiche, prenotabili anche separatamente dallo spettacolo.

2 ottobre

Parco del Cardeto, Ancona ore 10-12

CINEMATICA KIDS laboratorio per bambini dai 9 anni a cura di H.O.R.T.

Orienteering nel parco

L'orienteering è una entusiasmante disciplina sportiva nata in Scandinavia, che consiste nel cercare con carta e bussola determinati punti nascosti (lanterne) in un territorio. Vieni a provare l'orienteering al Parco del Cardeto: una divertente mattinata di gioco e sport per tutta la famiglia alla ricerca delle lanterne nascoste! Attività gratuita con prenotazione obbligatoria al tel. 377 9874992 o alla mail info@hort.it

2 ottobre

Parco del Cardeto, Ancona ore 10-13 e 14-17

"In Natura- movimento armonico e forest bathing" con Francesca Cola, danzatrice, autrice, coreografa e danzamovimento terapeuta e le guide certificate di Forest Bathing Arianna Gardini e Cristina Crucianelli. "In Natura" è un percorso immersivo in natura durante il quale professionisti nel campo delle arti performative, insegnanti, operatori in campo socio-educativo, cittadini interessati possono prendersi un tempo dedicato per esplorare la propria relazione con la natura. I parchi cittadini saranno luogo vivo per l’immersione in cui sperimenteremo due pratiche: la Forest Bathing, pratiche di immersione in natura e il Movimento Armonico che comprende esercizi di propriocezione, di anatomia esperienziale, focus su gesto, movimento e respiro consapevole. Link diretto all'iscrizione https://www.eventbrite.it/e/biglietti-in-natura-laboratorio-per-cinematica-festival-416804432277?aff=erelpanelorg