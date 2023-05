Ancona si tinge di blu, arriva "Tipicità": il programma

Tipicità in Blu inizia dal Magazzino Tabacchi della Mole Vanvitelliana, alle 10.00 di giovedì 18 maggio, con la prima delle due Giornate della Blue economy e prosegue fino alla sera di venerdì con un intenso programma di appuntamenti ed approfondimenti che esploreranno il nostro futuro partendo dal mare, fonte di vita, spazio di scambi, ecosistema straordinario e fragile.

Con l’apertura ufficiale sarà inaugurata anche la mostra “La storia del porto”, a cura degli Uomini delle Navi e, a seguire, la quinta giornata della cantieristica organizzata da CNA Ancona con un Forum dedicato alle novità tecnologiche della nautica, dalla propulsione alle plance, dai servizi innovativi ai bandi di finanziamento. Nel pomeriggio anche un BtoB tra i cantieri e le aziende della subfornitura.

“Sicurezza, lavoro e stagionalità” al centro dell’incontro di Confcommercio Marche alle 15.00, con focus sugli aspetti normativi e sulle recentissime novità legislative, con un supporto concreto agli operatori per aiutarli ad orientarsi nel nuovo contesto.

Alle 18.00 Andrea Maria Antonini, Assessore alla pesca della Regione Marche, illustra ad operatori ed associazioni del settore le novità della programmazione in tema di pesca ed acquacoltura. Nel corso del pomeriggio, sempre alla Mole, anche un incontro con gli studenti dell’Università americana dell’Indiana, giunti ad Ancona per studiare tutte le sfaccettature della blue economy.

Venerdì 19 maggio, seconda giornata di Tipicità in Blu, inizia con il Forum dedicato alla sostenibilità nella nautica, una mattinata di approfondimento, a cura di Confartigianato Ancona Pesaro-Urbino, con un seguito nel pomeriggio per un matching tra gli operatori del settore. Alle 11.00 l’Auditorium ospita la proiezione del docufilm “La grande sete”, a cura di Piero Badaloni, con successivo dibattito tra il direttore di Viva Servizi, il presidente dell’Unione Montana Esino Frasassi e l’organizzazione “Ho avuto Sete”, insieme ai ragazzi del Savoia Benincasa.

Sempre alle 11:00, in Sala Boxe, la SVEM organizza un incontro dedicato al progetto Framesport, concentrato sullo sviluppo della portualità turistica nelle Marche in una visione integrata, sostenibile e strategica dei piccoli porti presenti nell’area di cooperazione Italia-Croazia.

“Blue Way” è il titolo del Forum condotto da Michele Romano, giornalista de Il Sole 24ore, in programma dalle 17.30. Dopo i saluti di Gino Sabatini-presidente della Camera di Commercio delle Marche, Angelo Serri-direttore di Tipicità e Marco Bindelli-vicepresidente di Banco Marchigiano, il talk show focalizzato sulle opportunità della blue economy vedrà protagonisti la programmazione della Regione Marche, con l’assessore Goffredo Brandoni, la ricerca dell’Università Politecnica delle Marche, con il rettore Gian Luca Gregori ed il professor Valerio Temperini, le opportunità in ambito europeo illustrate con un caso di studio da Alessandro Panico, Coordinatore di Svem. Marco Carassai di Studio Impresa spiegherà le strategie più idonee per intercettare le possibilità e Franco Scolari, direttore del Polo Tecnologico Alto Adriatico, racconterà alcuni casi di successo. Infine Giacomo Ciacci, AD di Inergia spa, illustrerà il percorso virtuoso dell’azienda in relazione alle energie rinnovabili off-shore.

Sabato 20 e domenica 21 maggio spazio al Festival vero e proprio. Tipicità in blu è organizzata da Comune di Ancona, Fondo Mole e Camera di Commercio della Marche, con un nutrito pool di partner. Tutte le informazioni ed il programma completo su www.tipicitainblu.it