Corto dorico: l'ora di cinema con Michele Riondino

Nuovo appuntamento in classe per il ciclo Corto dorico resiste. Dopo il successo dell’incontro online con Valeria Golino, un altro attore molto apprezzato dalla critica e dal pubblico sarà protagonista, sabato 9 gennaio, de “L’ora di cinema - in classe con…”: Michele Riondino. L’incontro si potrà seguire a partire dalle ore 15,00 in diretta facebook sulla pagina di Corto dorico e interverranno il regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e lo sceneggiatore Luca Caprara, codirettori artistici di Corto Dorico Film Fest.

Michele Riondino, attore di cinema, tv e teatro è conosciuto al grande pubblico per aver interpretato “il Giovane Montalbano” nella fiction di Rai1, per aver prestato il volto in tv al velocista Pietro Mennea nella miniserie a lui dedicata ma anche per aver partecipato ai film: “Bella addormentata” di Marco Bellocchio, “Meraviglioso Boccaccio” di Paolo e Vittorio Taviani, “Il giovane favoloso” di Mario Martone e molti altri.