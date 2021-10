Corto Dorico Film Fest: boom di adesioni con oltre 600 film

E’ record di iscrizioni alla 18esima edizione del Corto Dorico Film Fest in programma ad Ancona dal 4 al 12 dicembre. La manifestazione è co-organizzata da Nie Wiem e dal Comune di Ancona con il sostegno del Mic, ministero della cultura, Direzione generale per il Cinema e l’audiovisivo e della Regione Marche. "Un boom di adesioni - si legge nella nota - con ben 656 cortometraggi, numero mai raggiunto nelle passate edizioni di cui 298 opere provenienti da 11 paesi del mondo per il Concorso nazionale e 358 quelle provenienti da 65 paesi per il Concorso internazionale “Short on rights” Amnesty International Award".

Il Festival Corto Dorico, diretto da Daniele Ciprì e Luca Caprara si propone di raccontare l’universo italiano del cortometraggio ed i suoi autori. Il Festival ha come missione la sfida di ricercare, promuovere e sostenere nuovi sguardi, poetiche, visioni. Dal cinema narrativo a quello sperimentale, dal documentario all’animazione, il cinema per Corto Dorico è cinema senza discriminazioni di genere o formato. "Tra tutti i cortometraggi pervenuti - prosegue il comunicato - un apposito Comitato Artistico selezionerà un ristretto numero di film finalisti che saranno presentati nella serata dell’11 dicembre 2021. Lo stesso Comitato Artistico selezionerà un altrettanto ristretto numero di cortometraggi semi-finalisti che saranno presentati nella serata d’apertura del Festival, il 4 dicembre 2021, denominata “Corto Slam”. Al termine di tale serata il pubblico voterà il proprio favorito ed il vincitore accederà di diritto alla finale dell’11 dicembre 2021, aggiungendosi agli altri finalisti già selezionati. Tra questi ultimi, la Giuria 2021 (lo scorso anno formata dai due fratelli registi Antonio e Marco Manetti, l’attrice Serena Rossi, il produttore cinematografico Carlo Macchitella), sceglierà il vincitore del Premio Stamira per il Miglior Cortometraggio. A questi premi se ne aggiungeranno altri decretati da partner storici e nuovi di Corto Dorico".

Il concorso Amnesty

E' un concorso internazionale a contenuto sociale, dedicato appunto ai cortometraggi internazionali che trattano, anche in modi o forme non convenzionali, temi legati ai diritti umani. Una Giuria qualificata assegnerà l’Amnesty International Award (Sezione internazionale) “Short on Rights” / A Corto di Diritti” e una Giuria composta da studenti delle scuole superiori assegnerà il Premio Giuria Giovani.

Corto Dorico Film Fest sta diventando sempre più punto di riferimento per i cortometraggi italiani e non solo. In questa direzione sono numerose le partnership che si stanno stringendo con altri Festival e Università. Infatti, dopo aver fatto parte della delegazione Short Is Worth, con i Festival Amarcort e Cartoon Club di Rimini e Malta Short Film Festival, con i quali ha partecipato al Clermont Ferrand Film Festival, il Festival di Cortometraggi più importante al mondo, Corto Dorico Film Fest è stato presente alla XIII edizione del Festival Corti in cortile al Palazzo della cultura di Catania. Inoltre, Corto Dorico Film Fest, con il suo co-direttore artistico, Luca Caprara è stato recentemente invitato dallo IULM a prender parte ad una lezione del regista e docente Giuseppe Carrieri nel suo corso di Laboratorio Avanzato di Regia Cinematografica per raccontare le fasi di organizzazione, di comunicazione, di selezione e di scelte artistiche del Festival.