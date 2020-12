Corto Dorico, in classe con Valeria Golino

Corto Dorico arriva in classe e lo fa con una delle attrici italiane più apprezzate e amate di sempre: Valeria Golino. Si chiama “L’ora di cinema - in classe con…” la nuova iniziativa che partirà da sabato 19 dicembre, e vedrà alternarsi protagonisti del cinema italiano in una serie di incontri virtuali con gli studenti in cui per 60 minuti, proprio come un’ora di una qualsiasi materia scolastica, si parlerà di cinema. Il debutto è affidato proprio alla pluripremiata attrice, regista e produttrice cinematografica che si divide fra l'Italia, l'America e la Francia. All’incontro interverranno il co-direttore artistico di Corto Dorico, il regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e il direttore di Ciak, Flavio Natalia. All’evento sono coinvolti quattro istituti superiori di Ancona (Liceo Artistico Mannucci, Liceo Savoia Benincasa, Liceo Rinaldini e Liceo scientifico Galileo Galilei) che parteciperanno attivamente all’evento con domande e curiosità sul cinema e tutti i suoi segreti. L’incontro si potrà seguire a partire dalle ore 15.00 in diretta facebook sulla pagina di Corto Dorico.

Proseguono, intanto, le attività di Corto Dorico rEsiste (termine che raccoglie le iniziative online del Festival fino al 20 marzo prossimo) con la “Corto Dorico Cup - Best of 2010 - 2019”, omaggio competitivo tra i vincitori delle ultime dieci edizioni di Corto Dorico, arrivata alla soglia dei quarti di finale, che ogni giorno conta un numero crescente di collegamenti e voti sul sito della kermesse e che terminerà il 13 gennaio.