Suono giovane 2: i talenti di Luca Giovannini e Leonora Armellini chiudono la rassegna

Il concerto Suono giovane 2, con due giovani, strepitosi, fuoriclasse e curriculum da grandi interpreti, Luca Giovannini, violoncello, Leonora Armellini, pianoforte, chiude la rassegna estiva degli Amici della Musica Guido Michelli "La Corte. Conversazioni in musica”, martedì 27 luglio alla Corte della Mole Vanvitelliana, ore 21,30. I due giovani musicisti saranno impegnati in un programma che prevede grandi opere, di Robert Schumann, Cinque pezzi in stile popolare, op. 102 (Fünf Stücke im Volkston) per violoncello e pianoforte; di Dmítrij Šostakóvi?, Sonata in re minore per violoncello e pianoforte, op. 40; e per concludere, il travolgente “Le Gran Tango” di Astor Piazzolla (centenario della nascita), dedicato dal compositore argentino ad una leggenda del violoncello: Mstislav Rostropovich. Il concerto è in collaborazione con Marche Concerti nell’ambito del festival Musica con Vista, Festival di Musica da Camera all’aria aperta nei luoghi più suggestivi d’Italia organizzato dal Comitato AMUR con Le Dimore del Quartetto e Associazione Dimore Storiche Italiane. Al termine del concerto, chi vorrà potrà partecipare ad una visita guidata gratuita alla Sala Rinascimentale e alla Sala di Arte contemporanea del Museo Omero. In caso di pioggia, il concerto si terrà al Teatro Sperimentale.

La prenotazione dei biglietti è presso la biglietteria Teatro delle Muse dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00: 071 52525 - biglietteria@teatrodellemuse.org. Info: https://www.amicimusica.an.it/event/suono-giovane-2-la-corte-conversazioni-in-musica-2021. Biglietti Rassegna estiva “La Corte. Conversazioni in musica”: INTERI: € 12; RIDOTTI, riservati ai Soci Amici della Musica “G. Michelli”: € 10; RIDOTTI EXTRA, giovani fino a 26 anni, invalidi e disabili: € 5.