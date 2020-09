Corso di danza irlandese: tradizioni celtiche nella città dorica

Mercoledì 30 settembre alle ore 21.15 al via il corso di danze irlandesi dell'accademia Gen's D'ys. Il corso si tiene presso il centro Dance Lab in via Raffaello Sanzio 59/A.

Non serve essere in coppia, non serve esperienza e basta un abbigliamento comodo. Il corso prende il via il 7 ottobre e, durante la presentazione, sarà l'occasione per mettersi alla prova e capire se ci si può appassionare a questa disciplina insieme ai maestri dell'accademia. La prova è gratuita. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito internet.