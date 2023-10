Corso Amendola sceglie il "Total White": tutti gli eventi in programma per la Notte Bianca

ANCONA – Una notte all’insegna del bianco. Sarà la tonalità cromatica che non solo vestirà Corso Amendola, ma che costituirà anche il denominatore comune della serata del 7 ottobre. Un “Total White” che accompagnerà la Notte Bianca 2023 negli addobbi, nell’outfit dei commercianti ma anche nel look di coloro che vorranno partecipare all’evento, che contemplerà musica e balli, cena (con le più disparate proposte eno-gastronomiche in grado di soddisfare tutti i palati), arte, animazione per i grandi e per i più piccoli ed anche un “corner” sportivo, il quale prevederà la disputa di alcuni tornei. Il ricco programma scatterà alle ore 17 e proseguirà fino a tarda notte.

Il calendario degli eventi:

- Animazione per bambini (a cura della Fondazione “Salesi”), laboratori dedicati e truccabimbi

- Coro di voci bianche

- Tornei di basket, bigliardino e burraco

- Barbie Box – postazione per i selfie

- Cena in bianco: nel menù ampia scelta con carne, sushi, pizza, street food, oltre ad aperitivi e dolci, con l’invito rivolto ai partecipanti ad indossare qualcosa di bianco

- Musica con gruppi rock, pop, anni ‘70-’80, funk

- DJ Set con La Regina trash

- Esibizioni di ballo country, latino, modern, caraibico e tango

- Esibizioni di danze aeree, pole dance ed artisti internazionali su trampoli con ali luminose

- Ritrattisti e statue viventi

- Parata delle farfalle luminose (Light parade)