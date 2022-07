Corinaldo Jazz 2022: al via la 24esima edizione “art of thetrio“

Ricchissimo di eventi il calendario della 24° edizione del Corinaldo Jazz, l’atteso festival organizzato dal Comune di Corinaldo e dall’Associazione Culturale Round Jazz nello scenario di uno dei borghi più belli d’Italia.

L’edizione 2022 sarà dedicata alla formazione in trio, un ensemble di grande importanza nella musica jazz, da qui il titolo “Art of the trio”.



Ecco gli appuntamenti da segnare in agenda: Anteprima assolutamente da non perdere quella di mercoledì 20 luglio con una delle tappe del tour europeo del nuovo progetto di HORACIO “EL NEGRO“ HERNANDEZ “EL TRIO”. Considerato uno dei più importanti batteristi del panorama jazzistico mondiale, Horacio “El Negro” Hernández sarà accompagnato dal pianista John Beasley e dal bassista Josè Armando Gola. Horacio inizia con i più grandi interpreti della scena musicale dell’Havana negli anni ’80, incontra il pianista e compositore cubano Gonzalo Rubalcaba diventando membro stabile del suo gruppo, con il quale rimarrà per 10 anni mescolando suoni afro-cubani con il jazz. Collabora con Dizzy Gillespie. Si trasferisce a Roma nel 1990, dove diventa rapidamente il punto di riferimento della scena latin jazz della capitale, collabora anche con Pino Daniele (e in seguito con Zucchero e Jovanotti).



Il 2 agosto, martedì, sempre nella Piazza il Terreno, sarà la volta di uno dei più apprezzati chitarristi italiani: Gigi Cifarelli. Gli show di Gigi sono sempre imprevedibili. Musicista molto coinvolgente e dotato di un’invidiabile tecnica, Gigi crede moltissimo nella sinergia che si crea fra musicisti ed ascoltatori. Per l’occasione dedicherà principalmente la serata ad uno dei suoi più grandi punti di riferimento in ambito jazzistico: Wes Montgomery, ma non mancheranno tributi al grande George Benson, uno degli eredi di Wes, che più volte l’artista ha incontrato e frequentato e con il quale ha sempre avuto grande empatia. Yazan Graselin, classe 1988, inizia in giovane età lo studio del pianoforte dove si diploma del 2012. Dal 2015 diventa hammondista.



Venerdì 5 agosto sul palco ci sarà il piacevole ritorno, di uno dei più richiesti, apprezzati ed ecclettici batteristi del panorama mondiale: Joey Baron, che presenterà il suo nuovo progetto “MiXMONK”, accompagnato da due talentuosi rappresentanti del jazz nord-europeo. Senza ombra di dubbio, infatti, Bram De Looze e Robin Verheyen sono tra le figure più importanti della scena contemporanea del jazz in Belgio: compositori e bandleader che condividono anche la passione per la musica di Thelonious Monk, avendo suonato il suo repertorio in duo per molti anni. L’arrivo di Joey Baron, il leggendario batterista che si è fatto un nome attraverso le sue collaborazioni con John Zorn (Massada, Naked City), Bill Frisell e Marc Copland ha completato il progetto. Dopo l’album di debutto del 2018, i MiXMONK, in viaggio per un lungo tour europeo, si ripresentano con il nuovo lavoro “On the loose”.



Gran finale sabato 6 agosto con l’ultimo lavoro di John Patitucci trio. Il Trio ha da poco rilasciato un album inedito: Irmão De Fé con nove brani dalle sonorità e dai ritmi brasiliani, in cui Patitucci, Silberstein e Boccato si fondono in un equilibrio musicale tra interpretazione e improvvisazione.

John Patitucci, vincitore di due Grammy Awards e oltre quindici nomination, ha legato il suo nome ai più grandi artisti del panorama della musica jazz; solo per citarne alcuni Chick Corea, Wayne Shorter, Pat Metheny, Stan Getz, Herbie Hancock, Freddie Hubbard e molti altri. Da giovane musicista a Tel Aviv, Yotam Silberstein è stato subito riconosciuto come un artista prodigio ed è stato invitato ad esibirsi con molti dei migliori musicisti della nazione. A 21 anni, si è esibito al rinomato Umbria Jazz Festival in Italia, pubblicando un album di debutto acclamato dalla critica e intraprendendo un lungo tour in Europa. Il percussionista ed educatore brasiliano Rogério Boccato è stato membro di lunga data della "Orquestra Jazz Sinfonica do Estado de São Paulo", Trasferitosi di recente da San Paolo a New York, Rogerio è presente alle percussioni nell'album nominato ai Grammy di Kenny Garrett Beyond The Wall e in Remembrance di John Patitucci, anch'esso nominato ai Grammy, insieme a Joe Lovano e Brian Blade.



Sempre sabato 6 agosto, nel meraviglioso Chiostro degli Agostiniani, alle ore 19:00 con ingresso libero, verrà presentato il libro: “La legislazione dello spettacolo e il diritto d'autore delle opere musicali” a cura dell’autore Alceste Ayroldi, noto critico musicale della rivista “Musica Jazz”, saggista e docente di music business e legislazione presso il Master del Saint Louis College di Roma, la University of the West of Scotland (Italy Campus) e il Berliner Hochschule für Technik (università statale di Berlino). Una guida completa e puntuale per il musicista e gli addetti ai lavori, che fa il punto sulle professioni nel mondo dello spettacolo e sul diritto d’autore nelle opere musicali. Tutti i concerti avranno luogo nella Piazza del Terreno con inizio alle ore 21:00 e saranno seguiti dalla tradizionale jam session ai 9 Tarocchi. In caso di cattivo tempo i concerti si terranno presso il Teatro Goldoni. Per info, biglietti e prevendita, consultare il sito www.corinaldojazz.com; 071 7978636 (Ufficio Turismo); 329 4295102; roundjazz@gmail.com; o le pagine social.