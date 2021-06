Corinaldo Jazz 2021 anteprima : John Patitucci Trio feat. Brian Blade & Chris Potter

ANTEPRIMA CORINALDO JAZZ 2021 in collaborazione con Spaziomusica/Ancona Jazz e Comune di Castelleone di Suasa.



Mercoledì 14 LUGLIO,ore 21:15,presso l'Anfiteatro Romano antica Città di Suasa:JOHN PATITUCCI Trio, with BRIAN BLADE & CHRIS POTTER



John Patitucci, contrabbasso

Brian Blade, batteria

Chris Potter, sax



Un luogo meraviglioso come l’anfiteatro romano dell’antica Città di Suasa, merita certamente un trio di eccellenza come quello del celebre bassista John Patitucci accompagnato da due super musicisti: il sassofonista Chris Potter ed il batterista Brian Blade.

Le tre star non hanno certo bisogno di presentazione, vantano così tante collaborazioni, che per menzionarle tutte avremmo bisogno di troppo spazio.



John Patitucci è nato a Brooklyn, New York, nel 1959 e ha iniziato a suonare il basso elettrico all’età di dieci anni, cimentandosi successivamente con il basso acustico e il pianoforte. Passa rapidamente dal suonare soul e rock al blues, al jazz e alla musica classica: i suoi gusti eclettici gli hanno fatto esplorare tutti i generi musicali come musicista e compositore. Le sue sei registrazioni da solista per la GRP Records e le sue registrazioni successive gli hanno portato due Grammy Awards e oltre quindici nomination. Come strumentista Patitucci ha suonato in tutto il mondo con grandi esponenti della musica come Chick Corea, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Stan Getz, Wynton Marsalis, Joshua Redman, Freddie Hubbard e molti altri. Chris Potter è un sassofonista, compositore e polistrumentista jazz americano. Potter è diventato famoso come sideman con del trombettista Red Rodney, prima di esibirsi con il batterista Paul Motian, il bassista Dave Holland, il trombettista Dave Douglas e altri. Brian Blade è batterista e compositore il cui nome è legato alla lunga collaborazione con Joshua Redman. È membro stabile del quartetto di Wayne Shorter dal 2000 e ha collaborato al di fuori del panorama jazz con Bob Dylan.



Ingresso € 20

INFO: www.corinaldojazz.com

PREVENDITA: www.vivaticket.com/it/biglietto/john-patitucci-trio/158793





Prima del concerto, sarà possibile effettuare una visita guidata alla Domus.

Il costo del biglietto è di soli €2 euro.

Orario visite: ore 20:00 e 20:30 in gruppi da 15 persone.

Prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni chiamare 353 300 4077 o consultare il sito www.corinaldojazz.com





Per i concerti del 4 e 5 agosto, troverete a breve tutte le info su concerti e prevendita sul sito www.corinaldojazz.com e sulle pagine social del festival.