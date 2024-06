Domenica la Coppa Città di Ancona organizzata dal Club AutoMoto Storiche

Entra nel vivo il Campionato Marche organizzato da tre club: la Manovella del fermano, la Scuderia Marche di Piediripa oltre al Club AutoMoto Storiche di Ancona. Terza prova che si disputerà ad Ancona domenica 30 Giugno con l’intero programma che è stato organizzato proprio dal Club AutoMoto Storiche di Ancona come conferma Sylvia Pierdicca promotrice dell’intera iniziativa:

"Il ritrovo è fissato per le ore 10 in via Albertini presso l’area del Gross Center. La Coppa Città di Ancona rientra nel campionato Marche come terza prova ma tutti potranno partecipare anche fuori gara. Il percorso prevede una serie di ripartenze a velocità ridotta dove sarà fondamentale rispettare i tempi imposti essendo delle prove cronometrate. Al termine della gara è previsto un giro panoramico fino ad Offagna a seguire il pranzo in un agriturismo agli Angeli di Varano dove i partecipanti potranno gustare dei prodotti tipici marchigiani”.