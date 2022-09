I valori protesi al bene comune: Ancona ospita Vito Mancuso e Stefano Bisi

ANCONA- Domenica 2 ottobre alle 18, presso la Sala dell’Auditorium alla Mole Vanvitelliana di Ancona, si terrà un Convegno pubblico organizzato dal Grande Oriente d’Italia -Palazzo Giustiniani e dal Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili delle Marche.

L’ evento verterà sul tema: “Conoscenza e responsabilità”. Si farà riferimento ad alcuni valori fondamentali della società attraverso i quali è possibile ottenere il bene comune. Le dimensioni notevoli raggiunte dalla conoscenza tecnico-scientifica possono creare situazioni di pericolo, inoltre il sapere finalizzato al dominio sulla natura non ha migliorato il destino dell’umanità. La conoscenza necessita di consapevolezza e responsabilità negli orientamenti etici dell’agire sociale: in un’epoca nella quale esiste la possibilità di distruggere ogni forma di vita sulla Terra, l’affermazione di un’etica della responsabilità diventa difesa della vita stessa.

Pier Paolo Persichini, avvocato e presidente del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili delle Marche introdurrà i relatori Vito Mancuso e Stefano Bisi. Mancuso, dottore in Teologia sistematica, ha studiato nelle facoltà teologiche di Milano, Napoli ed alla Pontificia Università Lateranense di Roma. Ha insegnato presso l’Università degli Studi di Padova e l’Università San Raffaele di Milano. Dal 2019 insegna presso il master di meditazione e neuroscienze dell'Università di Udine. Dal 2009 al 2017 ha collaborato con il quotidiano La Repubblica. Dal 2022 è editorialista per La Stampa. E’ autore di moltissimi testi a carattere teologico. Fra i suoi ultimi titoli: “I quattro maestri” – Garzanti 2020, “A proposito del senso della vita” – Garzanti 2021, “La mente innamorata” – Garzanti 2022. Bisi, giornalista, è Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Dal 2014 è alla guida del Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani, la più antica Obbedienza della Massoneria italiana, essendo stato eletto Gran Maestro per il secondo mandato consecutivo. Ha scritto numerosi saggi sulla Massoneria in italia fra i quali : “Mitra e compasso: storia dei rapporti fra Massoneria e Chiesa” – Protagon Editori Toscani 2006, “Sindaci in bianco e nero” – Betti Editori 2012, “Il biennio nero 1992-1993” – Perugia Libri 2021. L’ingresso è libero al pubblico senza prenotazione fino esaurimento posti