"Autoconsumo-comunità energetiche rinnovabili: la strada più veloce per la transizione energetica", il 28 marzo convegno di CNA

ANCONA – Un momento di confronto sul futuro, sulle energie rinnovabili e quelle alternative. E’ il convegno dal titolo “Autoconsumo-comunità energetiche rinnovabili: la strada più veloce per la transizione energetica”, organizzato dall’azienda di impianti fotovoltaici Energia Alternativa SAS e in programma martedì 28 marzo pv dalle ore 16,00 alle 18,00 presso la sede provinciale della CNA in via Umani 1. L’importante incontro, rivolto a privati, imprese, tecnici di settore nonché amministratori condominiali, è volto a fare il punto sull’autoconsumo collettivo e guardare al futuro delle energie rinnovabili attraverso le voci degli esperti. Ad aprire i lavori con i saluti di benvenuto, sarà proprio la CNA che gentilmente ospita l’evento poi seguirà l’intervento della professoressa Lucia Ruggeri Direttore della Scuola di specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino che presenterà il progetto “Escop4Green” progetto europeo di ricerca inserito nel programma MUR (Fondo Promozione e Sviluppo - D.M. 737/2021 - Far 2022 - Next Generation Eu). Seguiranno poi altri interventi sia di carattere istituzionale che tecnico per spiegare le nuove opportunità che la legge metterà a disposizione. Presenta e modera il dottor Fabio Sturani. A metà incontro è previsto un coffee break.